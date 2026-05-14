В Воронеже возбудили дело в отношении подростков за нападение на пенсионера

ВОРОНЕЖ, 14 мая - РИА Новости. Региональное управление СК возбудило дело по статье "хулиганство" в отношении подростков, напавших на пенсионера в Воронеже с применением перцового баллончика, доклад о ходе расследования представят председателю СК России Александру Бастрыкину, сообщили в ведомстве.
Трое подростков в подъезде одного из домов Воронежа вступили в конфликт с 68-летним мужчиной, после чего один из парней распылил в глаза мужчине перцовый баллончик. Потерпевший обратился в полицию с заявлением, также поступило сообщение медицинского учреждения о причинении телесных повреждений в виде повреждения глаз.
"Следственными органами СК России по Воронежской области по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 213 УК РФ (хулиганство). Председатель СК России Бастрыкин поручил руководителю следственного управления по Воронежской области Селюкову представить доклад о ходе расследования уголовного дела и установленных обстоятельствах", - сообщили в канале Следственного комитета России на платформе "Макс".