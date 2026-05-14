Рейтинг@Mail.ru
В Воронеже возбудили дело в отношении подростков за нападение на пенсионера - РИА Новости, 14.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
21:16 14.05.2026
В Воронеже возбудили дело в отношении подростков за нападение на пенсионера

В Воронеже после нападения на пенсионера возбудили дело против трех подростков

© РИА Новости / Кирилл КаллиниковАвтомобиль Следственного комитета
Автомобиль Следственного комитета - РИА Новости, 1920, 14.05.2026
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Автомобиль Следственного комитета. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Воронеже трое подростков напали на 68-летнего мужчину в подъезде дома.
  • Один из подростков распылил перцовый баллончик в глаза пенсионеру, причинив ему телесные повреждения.
  • Региональное управление СК возбудило дело по статье «хулиганство» и председатель СК России Александр Бастрыкин поручил представить доклад о ходе расследования.
ВОРОНЕЖ, 14 мая - РИА Новости. Региональное управление СК возбудило дело по статье "хулиганство" в отношении подростков, напавших на пенсионера в Воронеже с применением перцового баллончика, доклад о ходе расследования представят председателю СК России Александру Бастрыкину, сообщили в ведомстве.
Трое подростков в подъезде одного из домов Воронежа вступили в конфликт с 68-летним мужчиной, после чего один из парней распылил в глаза мужчине перцовый баллончик. Потерпевший обратился в полицию с заявлением, также поступило сообщение медицинского учреждения о причинении телесных повреждений в виде повреждения глаз.
"Следственными органами СК России по Воронежской области по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 213 УК РФ (хулиганство). Председатель СК России Бастрыкин поручил руководителю следственного управления по Воронежской области Селюкову представить доклад о ходе расследования уголовного дела и установленных обстоятельствах", - сообщили в канале Следственного комитета России на платформе "Макс".
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 14.05.2026
В Зеленограде возбудили дело после нападения на съемочную группу РЕН ТВ
Вчера, 18:32
 
ПроисшествияРоссияВоронежская областьВоронежАлександр БастрыкинСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала