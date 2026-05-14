В Воронеже проводят проверку после нападения подростков на пенсионера

ВОРОНЕЖ, 14 мая - РИА Новости. Полиция проводит проверку по факту нападения трех подростков на пенсионера с применением перцового баллончика, что привело к травмированию глаз, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.
Инцидент произошел вечером во вторник в Воронеже.
По данным местного издания "Мое", пенсионер сделал замечание подросткам, после чего началась ссора и один из парней применил перцовый баллончик. Пострадавший получил ожог роговицы, а также у него диагностировали перелом двух пальцев на ноге. Со ссылкой на очевидцев издание сообщает, что мужчина удерживал подростка до приезда экстренных служб.
"Поступило сообщение от очевидцев о конфликте на лестничной площадке… а также заявление от потерпевшего и сообщение из медицинского учреждения о причинении телесных повреждений 68-летнему местному жителю в виде повреждений глаз, полученных в результате применения перцового баллончика. Полицейскими установлены трое подростков, причастных к совершению противоправных действий. По данному факту сотрудниками полиции проводится проверка", - сообщили в пресс-службе УМВД России по Воронежской области.