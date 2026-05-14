Госдума взяла на контроль прогноз по тарифам ЖКХ, заявил Володин - РИА Новости, 14.05.2026
15:47 14.05.2026
Госдума взяла на контроль прогноз по тарифам ЖКХ, заявил Володин

© Фото : Государственная Дума Федерального Собрания Российской ФедерацииПредседатель Государственной Думы Вячеслав Володин
Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Госдума взяла на контроль вопрос о прогнозе по тарифам ЖКХ, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.
  • Минэкономразвития повысило прогноз по инфляции в России на 2026 год до 5,2% с 4%.
  • Совокупный платеж граждан за коммунальные услуги вырастет на 9,9% с 1 октября, по оценке Минэкономразвития.
МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Госдума взяла на контроль вопрос о прогнозе по тарифам ЖКХ, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.
По его словам, в части сделанного Минэкономразвития прогноза социально-экономического развития нужно проанализировать тему, связанную с тарифами.
"Будет правильно, наверное, чтобы и наши избиратели знали, что этот вопрос мы взяли на контроль", - сказал Володин на пленарном заседании.
Председатель Госдумы также обратился к думским комитетам по контролю, по строительству и ЖКХ, а также к другим профильным комитетам с просьбой высказывать свою позицию по этому вопросу.
"Поэтому правильно было бы здесь профильным комитетам занимать более активную и ответственную позицию", - отметил он.
Кроме того, он предложил пригласить главу Минэкономразвития Максима Решетникова обосновать свой прогноз.
Минэкономразвития повысило прогноз по инфляции в России на 2026 год до 5,2% с 4%.
Как сообщил журналистам представитель министерства, в оценку инфляции заложено запланированное на октябрь изменение тарифов на ЖКХ. Совокупный платеж граждан за коммунальные услуги вырастет, по оценке Минэкономразвития, на 9,9% с 1 октября.
В 2025 году инфляция в России составила 5,6%.
ЖКХРоссияВячеслав ВолодинГосдума РФМаксим РешетниковМинистерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России)
 
 
