Рейтинг@Mail.ru
Казанский "Зенит" вышел в полуфинал Кубка России по волейболу - РИА Новости Спорт, 14.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Игорь Кобзарь - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
Волейбол
 
17:53 14.05.2026
Казанский "Зенит" вышел в полуфинал Кубка России по волейболу

Казанский "Зенит" обыграл "Динамо-ЛО" и вышел в полуфинал КР по волейболу

© Фото : Пресс-служба ВК "Зенит"Волейболисты казанского "Зенита"
Волейболисты казанского Зенита - РИА Новости, 1920, 14.05.2026
© Фото : Пресс-служба ВК "Зенит"
Читать в
МАКСДзен
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Казанский «Зенит» обыграл «Динамо-ЛО» из Соснового Бора в матче группового этапа «Финала шести» Кубка России по волейболу среди мужских команд со счетом 3-0.
  • Казанский «Зенит» выиграл оба матча на групповом этапе и вышел в полуфинал с первого места в группе.
  • От группы А в полуфинал вышли московское «Динамо» и петербургский «Зенит».
МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Казанский "Зенит" обыграл "Динамо-ЛО" из Соснового Бора в матче группового этапа "Финала шести" Кубка России по волейболу среди мужских команд в Москве.
Встреча группы Б завершилась со счетом 3-0 (25:20, 25:21, 25:23).
"Зенит" выиграл оба матча на групповом этапе и вышел в полуфинал с первого места в группе. Со второго места в полуфинал вышел новосибирский "Локомотив", на счету которого одна победа и одно поражение.
"Финал шести" продлится до 17 мая. Команды разделены на две группы и в течение трех дней сыграют между собой. В полуфиналах крест-накрест встретятся клубы, занявшие первое и второе места в своих группах. От группы А в полуфинал вышли московское "Динамо" и петербургский "Зенит", по итогам их встречи между собой определится состав пар полуфиналов турнира.
Волейболисты петербургского Зенита - РИА Новости, 1920, 13.05.2026
Петербургский "Зенит" обыграл "Белогорье" в "Финале шести" Кубка России
13 мая, 18:33
 
ВолейболДинамо-ЛО (Ленинградская обл.)Зенит-Казань (Казань)Кубок России по волейболу среди мужчин
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Теннис
    Завершен
    Я. Синнер
    А. Рублев
    66
    24
  • Баскетбол
    Завершен
    ЦСКА
    Локомотив-Кубань
    84
    71
  • Футбол
    Завершен
    Валенсия
    Райо Вальекано
    1
    1
  • Футбол
    Завершен
    Жирона
    Реал Сосьедад
    1
    1
  • Футбол
    Завершен
    Реал Мадрид
    Реал Овьедо
    2
    0
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала