Казанский "Зенит" вышел в полуфинал Кубка России по волейболу

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Казанский «Зенит» обыграл «Динамо-ЛО» из Соснового Бора в матче группового этапа «Финала шести» Кубка России по волейболу среди мужских команд со счетом 3-0.
- Казанский «Зенит» выиграл оба матча на групповом этапе и вышел в полуфинал с первого места в группе.
- От группы А в полуфинал вышли московское «Динамо» и петербургский «Зенит».
МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Казанский "Зенит" обыграл "Динамо-ЛО" из Соснового Бора в матче группового этапа "Финала шести" Кубка России по волейболу среди мужских команд в Москве.
Встреча группы Б завершилась со счетом 3-0 (25:20, 25:21, 25:23).
"Зенит" выиграл оба матча на групповом этапе и вышел в полуфинал с первого места в группе. Со второго места в полуфинал вышел новосибирский "Локомотив", на счету которого одна победа и одно поражение.
"Финал шести" продлится до 17 мая. Команды разделены на две группы и в течение трех дней сыграют между собой. В полуфиналах крест-накрест встретятся клубы, занявшие первое и второе места в своих группах. От группы А в полуфинал вышли московское "Динамо" и петербургский "Зенит", по итогам их встречи между собой определится состав пар полуфиналов турнира.