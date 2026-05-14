Аэропорт Внуково обслуживает рейсы по согласованию

МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Аэропорт "Внуково" принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами в связи с введением временных ограничений, сообщает Росавиация.
"Аэропорт "Внуково" принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами в связи с введением временных ограничений на использование воздушного пространства в районе авиагавани. Возможны корректировки в расписании рейсов", - говорится в сообщении.
