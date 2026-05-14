Власов отстает от лидера на 10 минут после шестого этапа "Джиро д'Италия" - РИА Новости Спорт, 14.05.2026
19:59 14.05.2026

Власов отстает от лидера на 10 минут после шестого этапа "Джиро д'Италия"

© инстаграм Александра Власова
Александр Власов - РИА Новости, 1920, 14.05.2026
© инстаграм Александра Власова
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Российский велогонщик Александр Власов отстает более чем на 10 минут от лидера после шестого этапа «Джиро д'Италия».
  • Шестой этап выиграл итальянец Давиде Баллерини из команды XDS Astana Team.
  • В генеральной классификации лидирует португалец Афонсу Эулалиу из Bahrain Victorious.
МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Российский велогонщик команды Bora-Hansgrohe Александр Власов отстает более чем на 10 минут от лидера после шестого этапа многодневки "Джиро д'Италия".
Этап протяженностью 142 км по маршруту Пестум - Неаполь выиграл итальянец Давиде Баллерини из команды XDS Astana Team (3 часа 19 минут 30 секунд), вторым финишировал бельгиец Яспер Стейвен из Soudal Quick - Step, тройку лучших замкнул его партнер по команде француз Поль Манье. Власов финишировал 59-м с тем же временем.
В генеральной классификации лидирует португалец Афонсу Эулалиу из Bahrain Victorious со временем 24 часа 47 минут 13 секунд, вторым идет испанец Игор Арриета (отставание - 2.51) из UAE Team Emirates, тройку замыкает итальянец Кристиан Скарони из XDS Astana Team (+3.34). Власов идет 38-м, уступая лидеру 10 минут 18 секунд.
Седьмой этап многодневки протяженностью 244 км пройдет 15 мая.
