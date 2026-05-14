Власов отстает от лидера на 10 минут после шестого этапа "Джиро д'Италия"

Краткий пересказ от РИА ИИ Российский велогонщик Александр Власов отстает более чем на 10 минут от лидера после шестого этапа «Джиро д'Италия».

Шестой этап выиграл итальянец Давиде Баллерини из команды XDS Astana Team.

В генеральной классификации лидирует португалец Афонсу Эулалиу из Bahrain Victorious.

МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Российский велогонщик команды Bora-Hansgrohe Александр Власов отстает более чем на 10 минут от лидера после шестого этапа многодневки "Джиро д'Италия".

Этап протяженностью 142 км по маршруту Пестум - Неаполь выиграл итальянец Давиде Баллерини из команды XDS Astana Team (3 часа 19 минут 30 секунд), вторым финишировал бельгиец Яспер Стейвен из Soudal Quick - Step, тройку лучших замкнул его партнер по команде француз Поль Манье. Власов финишировал 59-м с тем же временем.

В генеральной классификации лидирует португалец Афонсу Эулалиу из Bahrain Victorious со временем 24 часа 47 минут 13 секунд, вторым идет испанец Игор Арриета (отставание - 2.51) из UAE Team Emirates, тройку замыкает итальянец Кристиан Скарони из XDS Astana Team (+3.34). Власов идет 38-м, уступая лидеру 10 минут 18 секунд.