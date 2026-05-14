Во Владивостоке пять детей пострадали от распыления перцового баллончика - РИА Новости, 14.05.2026
14:19 14.05.2026 (обновлено: 14:47 14.05.2026)
Во Владивостоке пять детей пострадали от распыления перцового баллончика

Во Владивостоке пять детей пострадали от распыления перцового баллончика в школе

Автомобили скорой медицинской помощи. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Во Владивостоке в школе №63 распылили перцовый баллончик.
  • Пять детей пострадали, но их здоровью ничего не угрожает, никто не госпитализирован.
ВЛАДИВОСТОК, 14 мая - РИА Новости. Пять детей пострадали от распыления перцового баллончика в школе во Владивостоке, их осмотрели медики, здоровью детей ничего не угрожает, сообщили РИА Новости в минздраве региона.
"Да, пять детей обратились за помощью (после распыления перцового баллончика в школе во Владивостоке - ред.), их оперативно осмотрели медики, здоровью детей ничего не угрожает. Никто не госпитализирован", - сообщил собеседник, отвечая на соответствующий вопрос агентства.
В минздраве добавили, что перцовый газовый баллончик распылили в школе №63 Владивостока, бригаду скорой помощи вызвали в 10.36 (03.36 мск). После осмотра всех детей передали родителям.
