Врачи во Владивостоке спасли участника СВО от ампутации ноги

ВЛАДИВОСТОК, 14 мая – РИА Новости. Врачи во Владивостоке спасли от ампутации ноги 21-летнего участника СВО, у которого спустя полтора года после ранения выявили смертельно опасное расширение сосуда, сообщил РИА Новости представитель минздрава Приморья.

"В Тысячекоечную (Владивостокскую клиническую больницу №2 – ред.) поступил 21-летний участник СВО. Тяжёлое минно-взрывное ранение он получил при выполнении боевых задач. Целых полтора года после ранения парня мучили постоянные боли, отёк правой ноги, нарушение чувствительности и движений. Наши врачи провели полное обследование и выявили ложную аневризму — смертельно опасное расширение сосуда. Разрыв мог произойти в любой момент", - сказал собеседник агентства.

Он отметил, что сначала врачи выполнили юноше эмболизацию приводящей артерии — с помощью специальных микроспиралей перекрыли патологический кровоток. Симптомы уменьшились, но полностью не ушли. Поэтому было принято решение о хирургическом удалении очага. Операцию провела бригада сосудистых хирургов под руководством заведующего отделением Евгения Бычкова. Она прошла успешно.