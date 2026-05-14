05:02 14.05.2026
Врачи во Владивостоке спасли участника СВО от ампутации ноги

Врачи во Владивостоке спасли участника СВО с опасным расширением сосуда

Операция. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Врачи во Владивостоке спасли от ампутации ноги 21-летнего участника СВО.
  • У молодого человека выявили ложную аневризму — смертельно опасное расширение сосуда.
  • После успешной операции и удаления очага угрозы для здоровья пациента больше нет, он выписан из больницы.
ВЛАДИВОСТОК, 14 мая – РИА Новости. Врачи во Владивостоке спасли от ампутации ноги 21-летнего участника СВО, у которого спустя полтора года после ранения выявили смертельно опасное расширение сосуда, сообщил РИА Новости представитель минздрава Приморья.
"В Тысячекоечную (Владивостокскую клиническую больницу №2 – ред.) поступил 21-летний участник СВО. Тяжёлое минно-взрывное ранение он получил при выполнении боевых задач. Целых полтора года после ранения парня мучили постоянные боли, отёк правой ноги, нарушение чувствительности и движений. Наши врачи провели полное обследование и выявили ложную аневризму — смертельно опасное расширение сосуда. Разрыв мог произойти в любой момент", - сказал собеседник агентства.
Он отметил, что сначала врачи выполнили юноше эмболизацию приводящей артерии — с помощью специальных микроспиралей перекрыли патологический кровоток. Симптомы уменьшились, но полностью не ушли. Поэтому было принято решение о хирургическом удалении очага. Операцию провела бригада сосудистых хирургов под руководством заведующего отделением Евгения Бычкова. Она прошла успешно.
"Перед операцией пациент попросил хирургов: "Достаньте, пожалуйста, осколки, отдайте мне на память". Сегодня боец уже выписан, долечиваться будет дома. Угроза ампутации миновала. Боль и отёки ушли", - отметили в минздраве.
