Вэнс сравнил себя с героем фильма "Один дома" во время визита Трампа в КНР - РИА Новости, 14.05.2026
12:59 14.05.2026 (обновлено: 13:06 14.05.2026)

Вэнс сравнил себя с героем фильма "Один дома" во время визита Трампа в КНР

© REUTERS / Evelyn Hockstein — Вице-президент США Джей Ди Вэнс
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Вице-президент США Джей Ди Вэнс пошутил, что во время визита Дональда Трампа в Китай чувствует себя как герой фильма "Один дома".
  • Он не сопровождает президента в зарубежных поездках в соответствии с протоколами безопасности Секретной службы.
ВАШИНГТОН, 14 мая - РИА Новости. Вице-президент США Джей Ди Вэнс пошутил, что во время визита президента Дональда Трампа в Китай чувствует себя как герой фильма "Один дома".
«
"В такие дни я иногда чувствую себя как Маколей Калкин в "Один дома". Я прихожу в Белый дом, там полная тишина и никого нет, и я не сразу понимаю, что случилось", - сказал он на пресс-конференции в среду.
Вэнс уточнил, что не сопровождает Трампа в зарубежных поездках в соответствии с протоколами безопасности Секретной службы.
Трамп находится с государственным визитом в Китае 13-15 мая. Его переговоры с лидером КНР прошли в четверг. Позже ожидается государственный банкет, а в пятницу у двух лидеров пройдет рабочий обед.
