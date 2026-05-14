Вэнс сравнил себя с героем фильма "Один дома" во время визита Трампа в КНР

ВАШИНГТОН, 14 мая - РИА Новости. Вице-президент США Джей Ди Вэнс пошутил, что во время визита президента Дональда Трампа в Китай чувствует себя как герой фильма "Один дома".
"В такие дни я иногда чувствую себя как Маколей Калкин в "Один дома". Я прихожу в Белый дом, там полная тишина и никого нет, и я не сразу понимаю, что случилось", - сказал он на пресс-конференции в среду.
Вэнс уточнил, что не сопровождает Трампа в зарубежных поездках в соответствии с протоколами безопасности Секретной службы.
Трамп находится с государственным визитом в Китае 13-15 мая. Его переговоры с лидером КНР прошли в четверг. Позже ожидается государственный банкет, а в пятницу у двух лидеров пройдет рабочий обед.