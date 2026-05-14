Изобретатель из США зарегистрировал в РФ патент на "тюнинг" винтовки М16
05:18 14.05.2026 (обновлено: 10:50 14.05.2026)
© Фото : Offspring 18 87Винтовки. Сверху вниз: M16A1, M16A2, M4
Винтовки. Сверху вниз: M16A1, M16A2, M4
Винтовки. Сверху вниз: M16A1, M16A2, M4. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Американская компания Arm West LLC, связанная с изобретателем Лероем Джеймсом Салливаном, зарегистрировала в России патент на усовершенствования для винтовок семейства М16/М4.
  • Патентованные решения представляют собой «тюнинговые» устройства, способные улучшить эксплуатационные свойства оружия.
  • На вооружении российской армии винтовка М16 и ее разновидности не стоят, и такие решения неприменимы для стрелкового оружия на базе автомата Калашникова из-за конструктивных отличий.
МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Американская компания Arm West LLC, связанная с изобретателем Лероем Джеймсом Салливаном, зарегистрировала в России патент "Системы огнестрельного оружия и способы", относящийся к стоящим на вооружении армии США винтовкам семейства М16/М4, рассказал РИА Новости старший партнер, руководитель патентной практики юридической фирмы "Городисский и Партнеры" Юрий Кузнецов.
В базе Роспатента 29 апреля опубликован патент "Системы огнестрельного оружия и способы", обладателем которого является американская компания Arm West LLC. В описании к патенту указано, что варианты осуществления изобретения относятся, в частности, к огнестрельному оружию семейства M16/M4. Подать заявку помогла юридическая фирма "Городисский и Партнеры".
"Компания Arm West LLC связана с изобретателем Лероем Джеймсом Салливаном, который известен как критик стоящей на вооружении в США и многих других странах мира автоматической винтовки М16 и ее более поздних модификаций и как изобретатель устройств, позволяющих, по его мнению, улучшить эксплуатационные свойства этого вида стрелкового оружия", - сказал Кузнецов.
По его словам, опубликованный патент является одним из пяти патентов, изобретения по трем из которых направлены на усовершенствование газоотводного механизма и затворной группы винтовки М16 и ее модификаций.
Изображение из патента "Системы огнестрельного оружия и способы", обладателем которого является американская компания Arm West LLC
"В отношении конкретных изобретений, запатентованных в РФ компанией Arm West LLC, следует отметить, что они представляют собой так называемые "тюнинговые" решения, то есть устройства, не обязательные к установке на используемые образцы стрелкового оружия и предположительно способные несколько улучшить его эксплуатационные свойства", - сказал Кузнецов.
Юрист отдельно отметил, что в стрелковом оружии, изготавливаемом на базе автомата Калашникова, эти решения неприменимы в силу существенных отличий конструкций затворной группы винтовки М16 и автомата Калашникова.
"Можно предположить, что компания приняла решение о патентовании на территории РФ в связи с ожиданиями большего присутствия на гражданском рынке вариантов стрелкового оружия, производимого на базе конструкции винтовки М16. Однако на сегодня такое оружие изготавливается в РФ малыми партиями несколькими частными компаниями, преимущественно для спортсменов, выступающих в классе "карабин" дисциплины "Практическая стрельба". На вооружении российской армии винтовка М16 и ее разновидности не стоят", - объяснил Кузнецов.
После получения патента его обладатель вправе запретить другим участникам рынка изготавливать и иным образом вводить в хозяйственный оборот запатентованное изобретение, подытожил юрист.
