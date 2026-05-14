В России создали аналоги западных двигателей для гражданских вертолетов
15:13 14.05.2026 (обновлено: 15:42 14.05.2026)
В России создали аналоги западных двигателей для гражданских вертолетов

ОДК создала полностью российские аналоги двигателей для гражданских вертолетов

МОСКВА, 14 мая — РИА Новости. Объединенная двигателестроительная корпорация разработала российские аналоги иностранных двигателей для вертолетов, сообщил глава ОДК Александр Грачев.
"На сегодняшний день в рамках гражданской авиации мы полностью заменили французские и американские двигатели на вертолетах", — сказал он, выступая на съезде Союза машиностроителей.
Грачев добавил, что двигатель ВК-650, созданный ОДК, используется на трех вертолетах: "Ансат", Ми-34 и Ка-226. Их начнут поставлять со следующего года.
Как отметил Владимир Путин, Россия укрепляет технологический суверенитет и не собирается замыкаться в себе. Важно самостоятельно производить критически важную продукцию, включая самолеты, роботов, цифровые платформы, технологии ИИ.
Президент подчеркнул, что у отечественной науки огромный потенциал для развития, который позволит иметь ключи ко всем производствам, значимым для экономики и безопасности.
