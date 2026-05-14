17:20 14.05.2026
Глава МИД Венгрии заявила, что провела встречу с послом России

Анита Орбан провела встречу с Евгением Станиславовым

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Министр иностранных дел Венгрии Анита Орбан провела встречу с послом России в Будапеште Евгением Станиславовым.
  • На встрече обсуждалась ситуация на Украине и позиция новых венгерских властей в этой связи.
БУДАПЕШТ, 14 мая - РИА Новости. Министр иностранных дел Венгрии Анита Орбан заявила, что провела встречу с послом России в Будапеште Евгением Станиславовым.
"Вчера я вызвала российского посла в Будапеште в министерство иностранных дел... Наша встреча только что закончилась", - сказала Орбан в видеообращении, опубликованном в соцсети Facebook* (запрещена в РФ как экстремистская).
По ее словам, на встрече обсуждалась ситуация на Украине и позиция новых венгерских властей в этой связи.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
