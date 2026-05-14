Мадьяр: в Венгрии прекратилось действие режима ЧС из-за ситуации на Украине

БУДАПЕШТ, 14 мая - РИА Новости. В Венгрии прекращается действие режима чрезвычайной ситуации, введенного весной 2022 года из-за ситуации на Украине, заявил премьер-министр страны Петер Мадьяр.
Парламент Венгрии ввел режим ЧС из-за конфликта на Украине 24 мая 2022 года на полгода и впоследствии несколько раз продлевал эту меру. Оппозиционные партии критиковали эту меру, поскольку она позволяет правительству принимать ряд важных решений напрямую без голосования парламента.
"Сегодня, спустя четыре года, заканчивается военное чрезвычайное положение, введенное Орбаном", - написал Мадьяр в соцсети Facebook*.
По его словам, заканчивается также период расширенных полномочий парламента в условиях чрезвычайной ситуации, введенный изначально еще в период пандемии COVID-19.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.