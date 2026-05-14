Мадьяр: в Венгрии прекратилось действие режима ЧС из-за ситуации на Украине
11:16 14.05.2026
Мадьяр: в Венгрии прекратилось действие режима ЧС из-за ситуации на Украине

© REUTERS / Bernadett Szabo — Петер Мадьяр. Архивное фото
Петер Мадьяр. Архивное фото
  • В Венгрии прекращается действие режима чрезвычайной ситуации, введенного весной 2022 года из-за ситуации на Украине.
  • Режим ЧС вводился на полгода и впоследствии несколько раз продлевался.
  • По словам премьер-министра Мадьяра, заканчивается также период расширенных полномочий парламента, введенный в период пандемии COVID-19.
БУДАПЕШТ, 14 мая - РИА Новости. В Венгрии прекращается действие режима чрезвычайной ситуации, введенного весной 2022 года из-за ситуации на Украине, заявил премьер-министр страны Петер Мадьяр.
Парламент Венгрии ввел режим ЧС из-за конфликта на Украине 24 мая 2022 года на полгода и впоследствии несколько раз продлевал эту меру. Оппозиционные партии критиковали эту меру, поскольку она позволяет правительству принимать ряд важных решений напрямую без голосования парламента.
«
"Сегодня, спустя четыре года, заканчивается военное чрезвычайное положение, введенное Орбаном", - написал Мадьяр в соцсети Facebook*.
По его словам, заканчивается также период расширенных полномочий парламента в условиях чрезвычайной ситуации, введенный изначально еще в период пандемии COVID-19.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
