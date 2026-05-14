Мадьяр: в Венгрии прекратилось действие режима ЧС из-за ситуации на Украине

БУДАПЕШТ, 14 мая - РИА Новости. В Венгрии прекращается действие режима чрезвычайной ситуации, введенного весной 2022 года из-за ситуации на Украине, заявил премьер-министр страны Петер Мадьяр.

"Сегодня, спустя четыре года, заканчивается военное чрезвычайное положение, введенное Орбаном", - написал Мадьяр в соцсети Facebook*.

По его словам, заканчивается также период расширенных полномочий парламента в условиях чрезвычайной ситуации, введенный изначально еще в период пандемии COVID-19.