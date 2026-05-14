Васильев оценил шансы допуска российских биатлонистов

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Закрытое заседание Спортивного арбитражного суда (CAS) по иску Союза биатлонистов России (СБР), Паралимпийского комитета России (ПКР) и российских спортсменов к Международному союзу биатлонистов (IBU) состоялось 13 мая в Лозанне.
- Российские и белорусские биатлонисты отстранены от выступлений на международных турнирах с 2022 года.
- Двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев считает, что шансы на допуск российских спортсменов к международным турнирам остаются большими, несмотря на вмешательство политики.
МОСКВА, 14 мая - РИА Новости, Светлана Бонопартова. Двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев заявил РИА Новости, что в заседания Спортивного арбитражного суда (CAS) по иску Союза биатлонистов России (СБР), Паралимпийского комитета России (ПКР) и российских спортсменов к Международному союзу биатлонистов (IBU) будет вмешиваться политика, при этом шансы на допуск к международным турнирам остаются большими.
Закрытое заседание Спортивного арбитражного суда (CAS) по иску Союза биатлонистов России (СБР), Паралимпийского комитета России (ПКР) и российских спортсменов к Международному союзу биатлонистов (IBU) состоялось 13 мая в Лозанне. Иск по вопросу недопуска российских спортсменов до международных соревнований был подан 10 декабря. Российские и белорусские биатлонисты отстранены от выступлений на международных турнирах с 2022 года. Также приостановлено членство в IBU СБР и Белорусской федерации биатлона.
«
"Учитывая общий тренд на то, чтобы наших спортсменов все чаще допускают на международные соревнования, чем биатлон хуже? Ситуация со многими видами спорта похожая, поэтому шансы, что российских спортсменов допустят до турниров, большие. Конечно, сейчас политика значительно вмешивается во все, но мне кажется, что результат будет оптимистичным", - сказал Васильев.