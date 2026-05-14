Как у Трусовой: зачем Валиева взяла хореографа после главной конкурентки

Камила Валиева не будет ставить одну из программ сезона у российского хореографа. Как так? РИА Новости рассказывает, почему вернувшаяся в спорт гениальная фигуристка взяла пример со своей главной конкурентки – Александры Игнатовой (Трусовой).

А сколько все стоит?

Вообще-то Бенуа Ришо мечтал об этом сотрудничестве - так он говорил в интервью. Мол, было бы очень интересно поставить программы сильнейшим российским фигуристам, особенно парам и девушкам. Мечты сбываются одна за другой: сначала короткая программа для Трусовой, теперь - для Валиевой . Источники РИА Новости сообщили, что Камила и Бенуа начинают работу в четверг, но пока идет обсуждение, над короткой или произвольной лучше покреативить.

Еще несколько лет назад это было невозможно представить, потому что право на постановки Камилы принадлежало штабу Этери Тутберидзе . С прошлого сезона Валиева тренируется в группе Светланы Соколовской . Понимая масштаб личности и размах истории Камилы, новый тренер решила подстраховаться - доверить сакральный процесс специалисту со стороны.

© Фото : Соцсети Бенуа Ришо Бенуа Ришо © Фото : Соцсети Бенуа Ришо Бенуа Ришо

С этой точки зрения Ришо - выгодный вариант. Он вряд ли сделает очень плохо, но может сделать и очень хорошо. При этом некоторые его работы получаются шедеврами, в частности, практически все программы двукратного чемпиона Европы Адама Сяо Хим Фа . Пластичный француз вообще один из самых притягательных фигуристов своего времени - он одинаково нравится и любителям квадистов, и поклонникам катальщиков. Про его психологическую нестабильность умолчим, - это, скорее всего, неотъемлемая часть природного гения. Но большую роль в том, как стильно и качественно всегда упакован Адам, сыграл именно Бенуа.

Его услуги вряд ли стоят дешево - он очень востребован и титулован, дважды получил премию Международного союза конькобежцев как лучший постановщик (в 2024 и 2026 году). Это признание внушает доверие фигуристам и тренерам и добавляет очков в глазах судей. По сравнению с другими иностранными специалистами у француза есть одно серьезное преимущество. Мечтать-то можно хоть о Лори Николь, хоть о Ше-Линн Бурн , но прямо сейчас мало кто из зарубежных топов готов сотрудничать с российскими фигуристами.

Влюбляется во всех

Что настораживает, так это объем работы, который французу предстоит проделать в межсезонье. Только в России, помимо Валиевой и Трусовой, он поставит программы Семененко, Кагановской/Некрасову и Фефеловой/Валову. Также он сотрудничает со спортсменами из десятка разных стран - на Олимпиаду-2026 привез рекордные 27 программ.

Так что Камила только в восприятии общественности уникальная и неповторимая, а для Бенуа фактически будет одной из всех. За конвейерный подход к постановкам в свое время упрекали Даниила Глейхенгауза , а еще раньше - Илью Авербуха . Подобная критика уже сейчас звучит в адрес Ришо, и это объяснимо - любая потоковость вредит настоящему творчеству.

Вряд ли сам Бенуа этого не понимает. Но у него, возможно, нет комплекса бога, чтобы невозможность писать по "Мона Лизе" каждый раз, когда он берется за кисть, заставляла его сомневаться в себе. Зато есть какой-то личный источник вдохновения и искреннее желание сделать фигурное катание популярнее.

« "Я много всего читаю и смотрю, но не для того, чтобы подготовиться к работе, а просто для себя – потому что мне это интересно. В моей голове программа рождается сразу, целиком. У меня есть блокнот, куда я записываю все идеи, которые приходят в голову – по каждому спортсмену. Это и про выбор музыки, и про образы на льду, и про костюмы. Ведь хореография – это эмоции, чувства, а не сухое планирование. Так что набросков конкретных движений в блокноте я не веду. Выхожу на лед – и все случается само собой", - поделился Бенуа со Спортсом.

© AP Photo / Ashley Landis Бенуа Ришо (слева) и Стивен Гоголев © AP Photo / Ashley Landis Бенуа Ришо (слева) и Стивен Гоголев

Почему он всем нравится? Во-первых, не боится рисковать и готов прислушиваться к вкусу своих клиентов: "Единственные критерии – это должно нравится мне и спортсмену. Даже сумасшедшую идею можно классно срежиссировать. И дальше все зависит от того, получится ли ее правильно презентовать в прокате".

Еще одна его особенность - он или до крайности политкорректен, или искренне влюбляется в тех, с кем работает. Про всех готов найти добрые слова. Впервые ставит программу российскому танцевальному дуэту Фефелова/Валов, но они для него уже "будут непобедимы, их уровень - космос". Кагановская и Некрасов "сильно отличаются от предыдущего поколения", американский дуэт Зингас/Колесник вообще "новые "Вирчу/Мойр и Дэвис/Уайт".

Ришо много лет сотрудничал с японкой Каори Сакамото , которая в этом году завоевала серебро на Олимпиаде и выиграла третье золото чемпионата мира. Ее произвольная программа для последнего в карьере сезона Time To Say Good Bye - очень удачный и своевременный выбор, к тому же прекрасно реализованный. Многие катались под эту композицию, но именно программа Сакамото получилась настолько знаковой.

"Я никогда не пытался ее изменить. Она сильная и цельная личность, не такая, как все. Она человек, который дарит свет всем, с кем встречается на пути. Тебе грустно и плохо? Каори одним своим видом поднимет тебе настроение. У нее дар делать людей счастливыми", - с большой любовью отзывается хореограф.

Лысый крестный фей

В лице Ришо фигуристы получают как будто и хореографа, и психолога, и мотивационного оратора, и даже прикольного заботливого дядю - он приезжает в своей стильной шляпе из Авиньона, говорит ласковые слова, делает несколько движений руками и исчезает, оставляя после себя ощущение волшебства и праздника, а не каторжного труда и страдания. Этакий лысый крестный фей с внутренней уверенностью, что все получится. Да нам всем такой нужен!

Вот даже Трусова говорит, что встреча с Ришо открыла ей новые стороны фигурного катания. Хотя, казалось бы, Сашу с ее опытом и прежде несколько утилитарным взглядом к постановкам мало что может удивить.

Алексей Мишин давно рассмотрел в Ришо что-то особенное и звал его к своим спортсменам, пока это еще не стало мейнстримом. В одном из прошлогодних интервью он нашел броскую формулировку, которая одним предложением описывает всю суть подхода француза - это хореография харизмы, а не оттянутых пальчиков.

« "Сегодня Бенуа – явление в мире фигурного катания. Ведь мало уметь ставить удачные программы. То, что показывает сейчас Бенуа – это движение, эволюция. Да, это не привычная нам балетная школа Вагановой. Безусловно, занятия классическим балетом тоже полезны. На меня сейчас, быть может, обидятся поклонники балета, но пора уже переходить к другому пониманию хореографии. Это хореография харизмы, а не оттянутых пальчиков", - сказал Мишин в интервью Спортсу.