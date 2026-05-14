Тарасова поделилась ожиданиями от новой программы Ришо для Валиевой
18:40 14.05.2026
Тарасова поделилась ожиданиями от новой программы Ришо для Валиевой

Тарасова о работе Валиевой с Ришо: хотим, чтобы она была по-новому красивой

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова выразила желание увидеть Камилу Валиеву по-новому красивой в программах в следующем сезоне.
  • Камила Валиева будет работать над программой с французским хореографом Бенуа Ришо.
  • Бенуа Ришо дважды становился победителем премии ISU Figure Skating Awards в номинации «Лучший хореограф» и работает с российскими фигуристами.
МОСКВА, 14 мая - РИА Новости, Светлана Бонопартова. Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова в разговоре с РИА Новости выразила желание увидеть российскую фигуристку Камилу Валиеву по-новому красивой в программах в следующем сезоне.
Ранее несколько не связанных друг с другом источников сообщили РИА Новости, что Валиева будет работать над программой с французским хореографом Бенуа Ришо.
«
"Сейчас, видимо, не так много постановщиков, поэтому выбирают Ришо. Тренеры, спортсмены доверяют ставить программы Бенуа. Все мы хотим, чтобы Камила вышла и была по-новому красивой, с интересной хореографией, технически абсолютной. Хочется посмотреть что-то новое, тем более ее возможности позволяют это сделать", - сказала Тарасова.
Ришо дважды становился победителем премии ISU Figure Skating Awards в номинации "Лучший хореограф". Он, в частности, работает с российскими фигуристами Василисой Кагановской/Максимом Некрасовым, Марией Фефеловой/Артемом Валовым, Александрой Трусовой и Евгением Семененко.
Роднина призналась, что не помнит ни одной программы Валиевой
