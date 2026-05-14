Лучший хореограф мира поставит программу Валиевой, сообщил источник - РИА Новости Спорт, 14.05.2026
Фигурное катание
Фигурное катание
 
18:06 14.05.2026 (обновлено: 18:07 14.05.2026)
Лучший хореограф мира поставит программу Валиевой, сообщил источник

Французский хореограф Ришо поставит программу Валиевой

© Фото : соцсети Камилы ВалиевойКамила Валиева
Камила Валиева - РИА Новости, 1920, 14.05.2026
© Фото : соцсети Камилы Валиевой
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Французский хореограф Бенуа Ришо поставит программу российской фигуристке Камиле Валиевой.
  • Постановочный процесс начнется в четверг, договоренности были достигнуты в последний момент.
  • Ришо дважды признавался лучшим хореографом мира по версии Международного союза конькобежцев (ISU).
МОСКВА, 14 мая - РИА Новости, Влад Жуков. Французский хореограф Бенуа Ришо поставит программу российской фигуристке Камиле Валиевой, сообщили РИА Новости несколько не связанных друг с другом источников.
Отмечается, что постановочный процесс начнется в четверг, договоренности были достигнуты в последний момент. Пока идет обсуждение, над какой программой - короткой или произвольной - будут работать фигуристка и специалист. Ради работы со спортсменкой Ришо перенес вылет из России.
Ришо дважды признавался лучшим хореографом мира по версии Международного союза конькобежцев (ISU). Он, в частности, работает с российскими фигуристами Василисой Кагановской/Максимом Некрасовым, Марией Фефеловой/Артемом Валовым, Александрой Трусовой и Евгением Семененко.
Камила Валиева - РИА Новости, 1920, 13.05.2026
"Я очень боялась": что произошло с Валиевой после возвращения
13 мая, 11:45
 
Фигурное катание, Камила Валиева
 
