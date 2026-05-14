Лучший хореограф мира поставит программу Валиевой, сообщил источник

МОСКВА, 14 мая - РИА Новости, Влад Жуков. Французский хореограф Бенуа Ришо поставит программу российской фигуристке Камиле Валиевой, сообщили РИА Новости несколько не связанных друг с другом источников.
Отмечается, что постановочный процесс начнется в четверг, договоренности были достигнуты в последний момент. Пока идет обсуждение, над какой программой - короткой или произвольной - будут работать фигуристка и специалист. Ради работы со спортсменкой Ришо перенес вылет из России.
Ришо дважды признавался лучшим хореографом мира по версии Международного союза конькобежцев (ISU). Он, в частности, работает с российскими фигуристами Василисой Кагановской/Максимом Некрасовым, Марией Фефеловой/Артемом Валовым, Александрой Трусовой и Евгением Семененко.