Свыше 55 тысяч питомцев вакцинировали в Московской области за месяц

МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Более 55 тысяч питомцев вакцинировали в государственных ветеринарных клиниках Подмосковья за апрель, в том числе свыше 33 тысяч собак и 22,2 тысячи кошек, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

Вакцинация защищает животных от опасных инфекций, включая бешенство, и сдерживает их распространение.

С приходом тепла ветеринары выезжают на места. Мобильные бригады проводят вакцинацию от бешенства в населенных пунктах, включая отдаленные территории и садовые некоммерческие товарищества.