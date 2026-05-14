Свыше 55 тысяч питомцев вакцинировали в Московской области за месяц

МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Более 55 тысяч питомцев вакцинировали в государственных ветеринарных клиниках Подмосковья за апрель, в том числе свыше 33 тысяч собак и 22,2 тысячи кошек, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.
Вакцинация защищает животных от опасных инфекций, включая бешенство, и сдерживает их распространение.
С приходом тепла ветеринары выезжают на места. Мобильные бригады проводят вакцинацию от бешенства в населенных пунктах, включая отдаленные территории и садовые некоммерческие товарищества.
Также выездные пункты работают в парках Подмосковья: здесь владельцы могут вакцинировать питомца, а также воспользоваться услугами чипирования и регистрации прямо во время прогулки. С собой нужны паспорт владельца и документы питомца.