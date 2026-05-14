Первый пациент получил шесть введений вакцины от колоректального рака.

МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Шесть введений вакцины от колоректального рака было проведено первому пациенту, препарат безопасен и хорошо переносится, сообщила глава Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) России Вероника Скворцова.
Ранее в ФМБА сообщали, что пептидная онковакцина "Онкопепт" для лечения колоректального рака введена первому пациенту.