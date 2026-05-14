Первый пациент получил шесть введений вакцины от колоректального рака
14:04 14.05.2026
Первый пациент получил шесть введений вакцины от колоректального рака

Скворцова: первый пациент прошел шесть введений вакцины от колоректального рака

© РИА Новости / Александр Кряжев
Медработник с вакциной
Медработник с вакциной . Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Первый пациент получил шесть введений вакцины от колоректального рака.
  • По словам главы ФМБА Вероники Скворцовой, вакцина "Онкопепт" хорошо переносится.
МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Шесть введений вакцины от колоректального рака было проведено первому пациенту, препарат безопасен и хорошо переносится, сообщила глава Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) России Вероника Скворцова.
Ранее в ФМБА сообщали, что пептидная онковакцина "Онкопепт" для лечения колоректального рака введена первому пациенту.
"Первый вакцинированный уже провел 6 введений вакцины. Пока нужно сказать, что вакцина хорошо переносится, она безопасна, и она дает тот иммунный ответ, который адекватен, то есть тот, на который мы рассчитывали", - сказала Скворцова в интервью "Известиям".
