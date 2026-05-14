Хоценко и Патрушев посетили Омский аграрный университет

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Губернатор Омской области Виталий Хоценко и заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Патрушев посетили Омский аграрный университет.
- Хоценко отметил, что Омский аграрный университет — один из ключевых центров подготовки кадров для АПК Сибири и площадка для развития сельского хозяйства и аграрной науки.
- Сотрудники вуза продемонстрировали проекты в рамках государственных программ, включая научные разработки в сфере селекции, генетики, эффективного животноводства и цифровых технологий в аграрной отрасли.
ОМСК, 14 май - РИА Новости. Губернатор Омской области Виталий Хоценко и заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Патрушев познакомились с научной и образовательной базой Омского ГАУ в рамках форума "Единой России" "Есть результат!", сообщили в пресс-службе губернатора и правительства региона.
Патрушев, Хоценко, а также секретарь генерального совета партии "Единая Россия", первый заместитель председателя Совета Федерации Владимир Якушев посетили Омский государственный аграрный университет имени Столыпина. Встреча прошла в среду.
"Омский аграрный университет – один из ключевых центров подготовки кадров для АПК Сибири и площадка, где формируются современные подходы к развитию сельского хозяйства, аграрной науки и технологического предпринимательства. Университет готовит специалистов для растениеводства, животноводства, агроинженерии, цифрового земледелия, ветеринарии, биотехнологий и экологического направления", - сообщил Хоценко.
Сотрудники вуза продемонстрировали проекты, реализуемые в рамках государственных программ и федеральных инициатив, направленных на научно-технологическое развитие агрокомплекса и подготовку кадров.
Делегации представили научные разработки в сфере селекции и семеноводства сельскохозяйственных культур, генетики и эффективного животноводства, цифровых технологий в аграрной отрасли. В числе проектов — платформа предиктивной селекции, а также решения для агробизнеса с применением искусственного интеллекта. Также делегации представили образцы современной сельхозтехники и беспилотных авиационных систем.
Хоценко и Цивилев запустили новое производство на заводе "Омский каучук"
28 ноября 2025, 11:38