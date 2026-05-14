Рейтинг@Mail.ru
Хоценко и Патрушев посетили Омский аграрный университет - РИА Новости, 14.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Цветущие поля в Омской области - РИА Новости, 1920
Омская область
 
07:20 14.05.2026 (обновлено: 10:12 14.05.2026)
Хоценко и Патрушев посетили Омский аграрный университет

Хоценко и Патрушев познакомились с научной и образовательной базой Омского ГАУ

© Фото предоставлено пресс-службой правительства Омской областиОмский аграрный университет
Омский аграрный университет - РИА Новости, 1920, 14.05.2026
© Фото предоставлено пресс-службой правительства Омской области
Омский аграрный университет. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Губернатор Омской области Виталий Хоценко и заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Патрушев посетили Омский аграрный университет.
  • Хоценко отметил, что Омский аграрный университет — один из ключевых центров подготовки кадров для АПК Сибири и площадка для развития сельского хозяйства и аграрной науки.
  • Сотрудники вуза продемонстрировали проекты в рамках государственных программ, включая научные разработки в сфере селекции, генетики, эффективного животноводства и цифровых технологий в аграрной отрасли.
ОМСК, 14 май - РИА Новости. Губернатор Омской области Виталий Хоценко и заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Патрушев познакомились с научной и образовательной базой Омского ГАУ в рамках форума "Единой России" "Есть результат!", сообщили в пресс-службе губернатора и правительства региона.
Патрушев, Хоценко, а также секретарь генерального совета партии "Единая Россия", первый заместитель председателя Совета Федерации Владимир Якушев посетили Омский государственный аграрный университет имени Столыпина. Встреча прошла в среду.
"Омский аграрный университет – один из ключевых центров подготовки кадров для АПК Сибири и площадка, где формируются современные подходы к развитию сельского хозяйства, аграрной науки и технологического предпринимательства. Университет готовит специалистов для растениеводства, животноводства, агроинженерии, цифрового земледелия, ветеринарии, биотехнологий и экологического направления", - сообщил Хоценко.
Сотрудники вуза продемонстрировали проекты, реализуемые в рамках государственных программ и федеральных инициатив, направленных на научно-технологическое развитие агрокомплекса и подготовку кадров.
Делегации представили научные разработки в сфере селекции и семеноводства сельскохозяйственных культур, генетики и эффективного животноводства, цифровых технологий в аграрной отрасли. В числе проектов — платформа предиктивной селекции, а также решения для агробизнеса с применением искусственного интеллекта. Также делегации представили образцы современной сельхозтехники и беспилотных авиационных систем.
Хоценко и Цивилев запустили новое производство на заводе Омский каучук - РИА Новости, 1920, 28.11.2025
Хоценко и Цивилев запустили новое производство на заводе "Омский каучук"
28 ноября 2025, 11:38
 
Омская областьОмская областьРоссияВиталий ХоценкоДмитрий ПатрушевВладимир ЯкушевЕдиная РоссияСовет Федерации РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала