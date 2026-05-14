Хоценко и Патрушев посетили Омский аграрный университет

Краткий пересказ от РИА ИИ Губернатор Омской области Виталий Хоценко и заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Патрушев посетили Омский аграрный университет.

Хоценко отметил, что Омский аграрный университет — один из ключевых центров подготовки кадров для АПК Сибири и площадка для развития сельского хозяйства и аграрной науки.

Сотрудники вуза продемонстрировали проекты в рамках государственных программ, включая научные разработки в сфере селекции, генетики, эффективного животноводства и цифровых технологий в аграрной отрасли.

ОМСК, 14 май - РИА Новости. Губернатор Омской области Виталий Хоценко и заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Патрушев познакомились с научной и образовательной базой Омского ГАУ в рамках форума "Единой России" "Есть результат!", сообщили в пресс-службе губернатора и правительства региона.

"Омский аграрный университет – один из ключевых центров подготовки кадров для АПК Сибири и площадка, где формируются современные подходы к развитию сельского хозяйства, аграрной науки и технологического предпринимательства. Университет готовит специалистов для растениеводства, животноводства, агроинженерии, цифрового земледелия, ветеринарии, биотехнологий и экологического направления", - сообщил Хоценко.

Сотрудники вуза продемонстрировали проекты, реализуемые в рамках государственных программ и федеральных инициатив, направленных на научно-технологическое развитие агрокомплекса и подготовку кадров.