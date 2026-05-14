Украинский производитель БПЛА заявил об уничтожении своего офиса в Киеве

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Украинский производитель БПЛА Skyeton заявил об уничтожении своего офиса в Киеве.
- Рабочие мощности предприятия были заранее перевезены в другие регионы Украины и соседние страны.
МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Украинский производитель БПЛА Skyeton заявил об уничтожении своего офиса в Киеве в ночь на четверг.
"Был уничтожен наш киевский офис", - говорится в сообщении на странице компании в социальной сети LinkedIn.
В компании уверяют, что успели заранее перевезти рабочие мощности предприятия в другие регионы Украины и даже соседние страны.
Ранее в четверг Минобороны РФ сообщило, что ВС России нанесли поражение местам сборки, хранения, запуска беспилотников на территории Украины.