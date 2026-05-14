В ЕП призвали прекратить переговоры о членстве Украины в ЕС из-за Ермака - РИА Новости, 14.05.2026
13:22 14.05.2026
В ЕП призвали прекратить переговоры о членстве Украины в ЕС из-за Ермака

© REUTERS / Alina Smutko — Андрей Ермак в суде
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Депутат Европарламента от правой Австрийской партии свободы Гаральд Вилимски призвал прекратить переговоры о вступлении Украины в ЕС из-за коррупционного скандала с Андреем Ермаком.
  • Гаральд Вилимски призвал Еврокомиссию сделать четкие выводы из этих событий, немедленно заморозить переговоры о вступлении Украины и прекратить все выплаты.
ВЕНА, 14 мая - РИА Новости. Депутат Европарламента от правой Австрийской партии свободы (АПС) Гаральд Вилимски на фоне коррупционного скандала с экс-главой офиса Владимира Зеленского Андреем Ермаком призвал прекратить переговоры о вступлении Украины в ЕС.
Высший антикоррупционный суд Украины (ВАКС) в четверг постановил отправить под стражу Ермака с возможностью внесения залога в размере 3,1 миллиона долларов. Ермак в свою очередь заявил, что таких средств у него нет, а его защита будет подавать апелляцию.
"В этих обстоятельствах вопрос о вступлении Украины в ЕС больше не должен даже обсуждаться. Европейский союз не может и не должен вести переговоры о вступлении со страной, где коррупция и отмывание денег, по-видимому, являются обычным явлением – ни сегодня, ни завтра, ни в будущем", - приводятся слова депутата в релизе АПС.
Он подчеркнул, что речь идет о человеке из ближайшего окружения Зеленского, и усомнился, что никто в непосредственном центре власти в Киеве не знал о происходящем.
"Это еще раз подтверждает, что в стране существуют огромные проблемы с коррупцией и злоупотреблением властью", - сказал Вилимски.
Депутат Европарламента призвал Еврокомиссию сделать четкие выводы из этих событий, немедленно заморозить переговоры о вступлении Украины, а также прекратить все выплаты.
В понедельник Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) Украины сообщила, что предъявила обвинения Ермаку в легализации денег при строительстве элитного жилья под Киевом. ВАКС на следующий день приступил к избранию меры пресечения Ермаку.
