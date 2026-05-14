Позиция России по Украине не претерпела изменений, заявил Шойгу

БИШКЕК, 14 мая - РИА Новости. Позиция России по Украине не претерпела изменений, устойчивый мир возможен только в случае устранения всех первопричин конфликта, заявил секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу.
"Яркий пример политики двойных стандартов - украинский кризис. Здесь наша позиция изменений не претерпела. Устойчивый мир возможен только в случае устранения всех первопричин конфликта, как это не раз подчеркивал президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин", - сказал Шойгу на встрече секретарей советов безопасности государств-членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Бишкеке.