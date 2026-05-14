Рейтинг@Mail.ru
Медведев рассказал, за что новый глава киевского режима получит защиту ЕС - РИА Новости, 14.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:02 14.05.2026 (обновлено: 09:08 14.05.2026)
Медведев рассказал, за что новый глава киевского режима получит защиту ЕС

Медведев: новый глава киевского режима получит защиту Европы за факт капитуляции

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкФлаг Украины и флаг с символикой Евросоюза у здания Европарламента в Страсбурге
Флаг Украины и флаг с символикой Евросоюза у здания Европарламента в Страсбурге - РИА Новости, 1920, 14.05.2026
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в медиабанк
Флаг Украины и флаг с символикой Евросоюза у здания Европарламента в Страсбурге. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Дмитрий Медведев заявил, что новый глава киевского режима может получить признание и защиту Европы.
  • По мнению Медведева, тот может получить защиту ЕС даже за факт капитуляции.
МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Пришедший на смену Владимиру Зеленскому новый глава киевского режима может получить признание и защиту Европы даже за факт капитуляции, заявил заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев.
По его мнению, вероятность того, что преемник Зеленского согласится с требованиями США существенно выше, "ему будет проще принять неизбежное".
«
"Новая жирующая крыса будет гораздо покладистее больной и затравленной. Она вместе со своим выводком с радостью согласится сытно жрать из европейского помойного ведра", - написал Медведев в своем канале на платформе "Макс".
"Более того, как это ни парадоксально, такая крыса может получить их (европейцев - ред.) признание и защиту даже за факт капитуляции. И благополучно дотянуть до нового "майдана", - добавил зампред Совбеза РФ.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 14.05.2026
Дело идет к завершению: европейцы выстроились в очередь к Путину
08:00
 
В миреЕвропаУкраинаДмитрий МедведевВладимир ЗеленскийСШАРоссияЕвросоюз
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала