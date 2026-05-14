Медведев рассказал, за что новый глава киевского режима получит защиту ЕС

МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Пришедший на смену Владимиру Зеленскому новый глава киевского режима может получить признание и защиту Европы даже за факт капитуляции, заявил заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев.
По его мнению, вероятность того, что преемник Зеленского согласится с требованиями США существенно выше, "ему будет проще принять неизбежное".
"Более того, как это ни парадоксально, такая крыса может получить их (европейцев - ред.) признание и защиту даже за факт капитуляции. И благополучно дотянуть до нового "майдана", - добавил зампред Совбеза РФ.