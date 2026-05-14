СМИ: Си Цзиньпин и Трамп в ходе переговоров обсудили украинский кризис

ПЕКИН, 14 мая - РИА Новости. Председатель КНР Си Цзиньпин и президент США Дональд Трамп в Пекине обсудили украинский кризис.
"Главы двух государств обменялись мнениями по основным международным и региональным вопросам, таким как ситуация на Ближнем Востоке, украинский кризис и ситуация на Корейском полуострове", - передает агентство Синьхуа.