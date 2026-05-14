Си Цзиньпин призвал США и Китай работать сообща по торговым спорам.

ПЕКИН, 14 мая - РИА Новости. Китай и США должны работать сообща, чтобы сохранить с трудом достигнутую позитивную тенденцию в урегулировании торгово-экономических споров, заявил в четверг председатель КНР Си Цзиньпин на переговорах с президентом США Дональдом Трампом.