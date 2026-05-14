Си Цзиньпин призвал США и Китай работать сообща по торговым спорам
07:15 14.05.2026 (обновлено: 07:36 14.05.2026)
Си Цзиньпин призвал США и Китай работать сообща по торговым спорам

Си Цзиньпин призвал сохранить позитивную тенденцию в торговых отношениях с США

© AP Photo / Kenny HolstonВстреча Трампа и Си Цзиньпина в Пекине, 14 мая 2026 года
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Си Цзиньпин призвал США и Китай работать сообща по торговым спорам.
  • Председатель КНР Си Цзиньпин отметил, что торгово-экономические команды двух стран достигли в целом сбалансированного и позитивного результата.
ПЕКИН, 14 мая - РИА Новости. Китай и США должны работать сообща, чтобы сохранить с трудом достигнутую позитивную тенденцию в урегулировании торгово-экономических споров, заявил в четверг председатель КНР Си Цзиньпин на переговорах с президентом США Дональдом Трампом.
"Вчера торгово-экономические команды двух сторон достигли в целом сбалансированного и позитивного результата, что является хорошей новостью для народов обеих стран и для всего мира", - сказал Си Цзиньпин.
Он подчеркнул, что "обе стороны должны работать сообща, чтобы сохранить с трудом достигнутую позитивную тенденцию".
Накануне делегации Китая и США во главе с вице-премьером Государственного совета КНР Хэ Лифэном и министром финансов США Скоттом Бессентом провели торговые консультации в Южной Корее. По итогам консультаций Пекин заявил, что состоялся откровенный, углубленный и конструктивный обмен мнениями по решению торгово-экономических вопросов и дальнейшему расширению прагматического сотрудничества.
