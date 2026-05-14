Си Цзиньпин заявил Трампу, что в торговых войнах нет победителей

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Председатель КНР Си Цзиньпин заявил президенту США Дональду Трампу, что в торговых войнах нет победителей.
- Переговоры лидеров двух стран проходят в Доме народных собраний в Пекине.
ПЕКИН, 14 мая – РИА Новости. Председатель КНР Си Цзиньпин заявил находящемуся в Пекине с визитом президенту США Дональду Трампу, что в торговых войнах нет победителей.
"Факты неоднократно доказывали, что в торговых войнах нет победителей", - сказал Си Цзиньпин, его слова приводит Центральное телевидение Китая.