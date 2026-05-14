Китай и США должны преодолеть "ловушку Фукидида", заявил Си Цзиньпин

ПЕКИН, 14 мая - РИА Новости. Председатель КНР Си Цзиньпин в ходе встречи с президентом США Дональдом Трампом в Пекине подчеркнул важность предотвращения "ловушки Фукидида" в отношениях между Пекином и Вашингтоном.
Глава КНР также подчеркнул важность вопросов о том, смогут ли Китай и США совместно противостоять глобальным вызовам и привнести в мир больше стабильности, обеспечить благополучие народов двух стран и будущее человечества, вместе открыв прекрасное будущее китайско-американских отношений. По его словам, лидеры двух государств, являющихся крупными державами, "должны совместно дать ответ на эти вопросы".
Си Цзиньпин подчеркнул, что в настоящее время ускоряются невиданные за последнее столетие перемены, международная обстановка полна нестабильности и потрясений, и мир находится на новом перекрёстке.
Выражение "ловушка Фукидида" описывает теорию, согласно которой, когда новая держава быстро усиливается и начинает угрожать позиции доминирующей в настоящий момент державы, между двумя государствами возрастает риск перерастания конкуренции в серьезный конфликт. Данное выражение нередко используют для описания отношений мировой сверхдержавы - США и восходящей державы - КНР на международной арене.