Китай и США должны преодолеть "ловушку Фукидида", заявил Си Цзиньпин - РИА Новости, 14.05.2026
06:14 14.05.2026 (обновлено: 06:23 14.05.2026)
Китай и США должны преодолеть "ловушку Фукидида", заявил Си Цзиньпин

© AP Photo / Mark SchiefelbeinПредседатель КНР Си Цзиньпин и президент США Дональд Трамп во время встречи в Пекине, Китай
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Си Цзиньпин подчеркнул важность предотвращения "ловушки Фукидида" в отношениях между Китаем и США.
  • Си Цзиньпин отметил, что мир находится на новом перекрестке в условиях нестабильности и потрясений.
ПЕКИН, 14 мая - РИА Новости. Председатель КНР Си Цзиньпин в ходе встречи с президентом США Дональдом Трампом в Пекине подчеркнул важность предотвращения "ловушки Фукидида" в отношениях между Пекином и Вашингтоном.
"Смогут ли Китай и США преодолеть так называемую ловушку Фукидида и создать новую модель отношений между великими державами… это вопросы, поставленные историей, миром и народами", - сказал китайский лидер.
Глава КНР также подчеркнул важность вопросов о том, смогут ли Китай и США совместно противостоять глобальным вызовам и привнести в мир больше стабильности, обеспечить благополучие народов двух стран и будущее человечества, вместе открыв прекрасное будущее китайско-американских отношений. По его словам, лидеры двух государств, являющихся крупными державами, "должны совместно дать ответ на эти вопросы".
Си Цзиньпин подчеркнул, что в настоящее время ускоряются невиданные за последнее столетие перемены, международная обстановка полна нестабильности и потрясений, и мир находится на новом перекрёстке.
Выражение "ловушка Фукидида" описывает теорию, согласно которой, когда новая держава быстро усиливается и начинает угрожать позиции доминирующей в настоящий момент державы, между двумя государствами возрастает риск перерастания конкуренции в серьезный конфликт. Данное выражение нередко используют для описания отношений мировой сверхдержавы - США и восходящей державы - КНР на международной арене.
Переговоры лидеров двух стран проходят в четверг в Доме народных собраний в Пекине в рамках государственного визита Трампа в КНР 13-15 мая. Трансляцию начала встречи ведет Центральное телевидение Китая.
