Китай и США должны преодолеть "ловушку Фукидида", заявил Си Цзиньпин

Председатель КНР Си Цзиньпин и президент США Дональд Трамп во время встречи в Пекине, Китай

Председатель КНР Си Цзиньпин и президент США Дональд Трамп во время встречи в Пекине, Китай

© AP Photo / Mark Schiefelbein Председатель КНР Си Цзиньпин и президент США Дональд Трамп во время встречи в Пекине, Китай

Краткий пересказ от РИА ИИ Си Цзиньпин подчеркнул важность предотвращения "ловушки Фукидида" в отношениях между Китаем и США.

Си Цзиньпин отметил, что мир находится на новом перекрестке в условиях нестабильности и потрясений.

ПЕКИН, 14 мая - РИА Новости. Председатель КНР Си Цзиньпин в ходе встречи с президентом США Дональдом Трампом в Пекине подчеркнул важность предотвращения "ловушки Фукидида" в отношениях между Пекином и Вашингтоном.

"Смогут ли Китай США преодолеть так называемую ловушку Фукидида и создать новую модель отношений между великими державами… это вопросы, поставленные историей, миром и народами", - сказал китайский лидер.

Глава КНР также подчеркнул важность вопросов о том, смогут ли Китай и США совместно противостоять глобальным вызовам и привнести в мир больше стабильности, обеспечить благополучие народов двух стран и будущее человечества, вместе открыв прекрасное будущее китайско-американских отношений. По его словам, лидеры двух государств, являющихся крупными державами, "должны совместно дать ответ на эти вопросы".

Си Цзиньпин подчеркнул, что в настоящее время ускоряются невиданные за последнее столетие перемены, международная обстановка полна нестабильности и потрясений, и мир находится на новом перекрёстке.

Выражение "ловушка Фукидида" описывает теорию, согласно которой, когда новая держава быстро усиливается и начинает угрожать позиции доминирующей в настоящий момент державы, между двумя государствами возрастает риск перерастания конкуренции в серьезный конфликт. Данное выражение нередко используют для описания отношений мировой сверхдержавы - США и восходящей державы - КНР на международной арене.