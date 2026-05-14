Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действий "Центра" за сутки

МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Подразделения российской группировки войск "Центр" за минувшие сутки заняли более выгодные рубежи и позиции, нанеся поражение формированиям ВСУ в ДНР и Днепропетровской области, противник потерял более 300 военнослужащих, сообщает Минобороны России.