Трамп предоставит дополнительную информацию по Тайваню, сообщил Бессент

ВАШИНГТОН, 14 мая - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп предоставит дополнительную информацию по позиции США в отношении Тайваня после переговоров с председателем КНР Си Цзиньпином, заявил министр финансов США Скотт Бессент.
"Я не собираюсь опережать президента. Вы услышите от него больше сегодня вечером или завтра", - сказал он в интервью телеканалу CNBC в ответ на вопрос обсуждалась ли данная тема в ходе встречи лидеров в четверг.