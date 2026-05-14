Трамп пообещал, что США будут вести бизнес с Китаем на взаимной основе

ПЕКИН, 14 мая - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп в четверг в ходе встречи с лидером КНР Си Цзиньпином пообещал, что Соединенные Штаты будут вести бизнес с Китаем на полностью взаимной основе.
"Они (американские бизнесмены - ред.) собрались здесь сегодня, чтобы засвидетельствовать свое почтение вам и Китаю, и они с нетерпением ожидают начала торговли и ведения бизнеса (с КНР - ред.), и с нашей стороны это будет на полностью взаимной основе", - сказал Трамп.