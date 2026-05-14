Трамп оставил письмо вице-президенту на всякий случай, пишут СМИ

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Президент США Дональд Трамп оставил вице-президенту Джей Ди Вэнсу письмо на случай, если с ним что-то случится, заявил заместитель помощника президента США Себастьян Горка.
- Горка отметил, что у него нет опасений по поводу того, что президент может стать целью покушения со стороны "иностранного противника".
НЬЮ-ЙОРК, 14 мая – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп оставил вице-президенту Джей Ди Вэнсу письмо на случай, если с ним "что-то случится", заявил заместитель помощника президента США Себастьян Горка.
"В ящике стола "Резолют" лежит письмо, адресованное вице-президенту на случай, если с ним (Трампом – ред.) что-то случится", – сказал Горка в интервью изданию New York Post.
Вэнс сравнил себя с героем фильма "Один дома"
Вчера, 21:56
Горка отметил, что у него нет опасений по поводу того, что президент может стать целью покушения со стороны "иностранного противника".
Трамп три раза за два года подвергался покушениям. В июне 2024 года он буквально увернулся от пули, которая ранила его в ухо.