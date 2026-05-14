Трамп оставил письмо вице-президенту на всякий случай, пишут СМИ

НЬЮ-ЙОРК, 14 мая – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп оставил вице-президенту Джей Ди Вэнсу письмо на случай, если с ним "что-то случится", заявил заместитель помощника президента США Себастьян Горка.

Горка отметил, что у него нет опасений по поводу того, что президент может стать целью покушения со стороны "иностранного противника".