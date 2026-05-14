В районе Хорошево-Мневники выставили на торги более 100 машино-мест

В районе Хорошево-Мневники выставили на торги более 100 машино-мест

© Фото : Пресс-служба департамента по конкурентной политике города Москвы В районе Хорошево-Мневники выставили на торги более 100 машино-мест

В районе Хорошево-Мневники выставили на торги более 100 машино-мест

МОСКВА, 14 мая — РИА Новости. На городские торги выставили 113 парковочных мест в подземных паркингах в районе Хорошево-Мневники Москвы, сообщает пресс-служба столичного департамента по конкурентной политике.

Их площадь составляет от 13,3 до 14 квадратных метров. Они находятся на улице Демьяна Бедного, дома 17 и 22.

Наличие собственного машино-места позволяет не тратить время на поиск парковки и обеспечивает безопасность личного транспорта. Приобрести место для стоянки жители столицы могут на городских торгах без посредников и с гарантией юридической чистоты сделки.

Прием заявок на участие в торгах завершится в период с 20 мая по 10 июня, а аукционы пройдут с 27 мая по 11 июня на электронной площадке "Росэлторг". Для участия необходимы регистрация и усиленная квалифицированная электронная подпись.

Столица выставляет на торги различное имущество, а витриной для него выступает инвестиционный портал Москвы. В разделе "Торги Москвы" публикуется информация о лотах, в том числе фотографии, документация, условия и форма реализации.

Развитие электронных сервисов для предпринимательства отвечает целям национального проекта "Экономика данных и цифровая трансформация государства" и столичного регионального проекта "Цифровое государственное управление".