Андреева и Шнайдер вышли в полуфинал парного турнира в Риме - РИА Новости Спорт, 14.05.2026
Теннис
 
17:38 14.05.2026 (обновлено: 17:42 14.05.2026)
Андреева и Шнайдер вышли в полуфинал парного турнира в Риме

Андреева и Шнайдер вышли в полуфинал парного турнира WTA 1000 в Риме

© AP Photo / Manu FernandezМирра Андреева и Диана Шнайдер
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Россиянки Мирра Андреева и Диана Шнайдер вышли в полуфинал теннисного турнира категории WTA 1000 в Риме в парном разряде.
  • В четвертьфинале они обыграли Анну Данилину (Казахстан) и Эйжу Мухаммад (США) со счетом 4:6, 6:3, 11:9.
МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Россиянки Мирра Андреева и Диана Шнайдер вышли в полуфинал теннисного турнира категории WTA 1000 в Риме в парном разряде, призовой фонд которого составляет более 7,2 млн евро.
В четвертьфинале российские теннисистки обыграли посеянных под шестым номером Анну Данилину (Казахстан) и Эйжу Мухаммад (США) со счетом 4:6, 6:3, 11:9. Теннисистки провели на корте 1 час 28 минут.
В полуфинале Андреева и Шнайдер встретятся с австралийкой Сторм Хантер и американкой Джессикой Пегулой.
