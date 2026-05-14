Андреева и Шнайдер вышли в полуфинал парного турнира в Риме

МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Россиянки Мирра Андреева и Диана Шнайдер вышли в полуфинал теннисного турнира категории WTA 1000 в Риме в парном разряде, призовой фонд которого составляет более 7,2 млн евро.

В четвертьфинале российские теннисистки обыграли посеянных под шестым номером Анну Данилину (Казахстан) и Эйжу Мухаммад (США) со счетом 4:6, 6:3, 11:9. Теннисистки провели на корте 1 час 28 минут.