Синнер заявил, что Рублева на пике формы сложно обыграть

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Первая ракетка мира итальянец Янник Синнер заявил, что ему сложно побеждать российского теннисиста Андрея Рублева, когда тот находится на пике формы.
- Синнер обыграл Андрея Рублева в четвертьфинале турнира серии «Мастерс» в Риме со счетом 6:2, 6:4.
- В полуфинале Синнер встретится с победителем матча между испанцем Мартином Ландалусе и россиянином Даниилом Медведевым.
МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Первая ракетка мира итальянец Янник Синнер заявил, что ему сложно побеждать российского теннисиста Андрея Рублева, когда тот находится на пике формы.
В четверг Синнер обыграл в четвертьфинале турнира серии "Мастерс" в Риме россиянина Андрея Рублева (6:2, 6:4), одержав рекордную 32-ю подряд победу на соревнованиях этой категории. Счет личных встреч стал 8-3 в пользу итальянца.
Internazionali BNL d'Italia
14 мая 2026 • начало в 14:10
Завершен
«
"Мне показалось, что было немного ветрено. Очень сложные условия. Он очень опасный игрок: когда играет на пике своей формы, его очень трудно обыграть. Мне показалось, что мы оба сегодня сыграли не лучшим образом. Но в то же время условия здесь очень сложные. Я старался адаптироваться наилучшим образом. Конечно, я доволен. Это особенный турнир для меня", - приводит слова Синнера после матча The Tennis Letter в соцсети Х.
В полуфинале итальянец встретится с победителем матча между испанцем Мартином Ландалусе (94-я ракетка мира) и россиянином Даниилом Медведевым (9).