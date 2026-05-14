Рейтинг@Mail.ru
"Разница очевидна": тренер высказался об уровне игры Синнера и Рублева - РИА Новости Спорт, 14.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Обложка для супертега - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
Теннис
 
16:38 14.05.2026
"Разница очевидна": тренер высказался об уровне игры Синнера и Рублева

Янчук: разница в уровне Синнера и Рублева очевидна, результат закономерен

© РИА Новости / Алексей Филиппов | Перейти в медиабанкАндрей Рублев
Андрей Рублев - РИА Новости, 1920, 14.05.2026
© РИА Новости / Алексей Филиппов
Перейти в медиабанк
Читать в
МАКСДзен
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Итальянский теннисист Янник Синнер обыграл россиянина Андрея Рублева в четвертьфинале турнира серии «Мастерс» в Риме со счетом 6:2, 6:4.
  • Заслуженный тренер России Виктор Янчук отметил разницу в уровне и мастерстве между Синнером и Рублевым.
  • Янчук считает, что Синнер играл более стабильно и надежно, а Рублев из-за этого допускал больше ошибок.
МОСКВА, 14 мая - РИА Новости, Светлана Бонопартова. Заслуженный тренер России Виктор Янчук заявил РИА Новости, что разница в уровне и мастерстве итальянского теннисиста Янника Синнера и россиянина Андрея Рублева очевидна.
В четверг Синнер обыграл Рублева в четвертьфинале турнира серии "Мастерс" в Риме. Встреча завершилась со счетом 6:2, 6:4 в пользу первой ракетки мира.
Ассоциация теннисистов-профессионалов (ATP)
Internazionali BNL d'Italia
14 мая 2026 • начало в 14:10
Завершен
Янник Синнер
2 : 06:26:4
Андрей Рублев
Календарь Турнирная таблица История встреч
«
"Они играли в свою силу. Все-таки Синнер - номер 1, а Рублев - номер 12. Это объективно, разница в уровне, классе и мастерстве есть, и она очевидна. Но играли интересно, напряженно, в одном ключе и стиле. В обмене ударами более стабильно и надежно играл Синнер. Нашему теннисисту приходилось действовать максимально остро и рискованно, но это приводило к большему количеству ошибок, в конце концов это и сказалось. Закономерный счет", - сказал Янчук.
"Синнер и Алькарас трудные соперники для Андрея, все-таки они лидеры. С остальными он может играть на равных, а там как повезет", - добавил он.
Янник Синнер - РИА Новости, 1920, 14.05.2026
Синнер высказался о рекордной серии побед
Вчера, 16:35
 
ТеннисАндрей РублевЯнник СиннерВиктор Янчук
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Теннис
    Завершен
    Я. Синнер
    А. Рублев
    66
    24
  • Баскетбол
    Завершен
    ЦСКА
    Локомотив-Кубань
    84
    71
  • Футбол
    Завершен
    Валенсия
    Райо Вальекано
    1
    1
  • Футбол
    Завершен
    Жирона
    Реал Сосьедад
    1
    1
  • Футбол
    Завершен
    Реал Мадрид
    Реал Овьедо
    2
    0
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала