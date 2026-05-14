"Разница очевидна": тренер высказался об уровне игры Синнера и Рублева

МОСКВА, 14 мая - РИА Новости, Светлана Бонопартова. Заслуженный тренер России Виктор Янчук заявил РИА Новости, что разница в уровне и мастерстве итальянского теннисиста Янника Синнера и россиянина Андрея Рублева очевидна.
В четверг Синнер обыграл Рублева в четвертьфинале турнира серии "Мастерс" в Риме. Встреча завершилась со счетом 6:2, 6:4 в пользу первой ракетки мира.
"Они играли в свою силу. Все-таки Синнер - номер 1, а Рублев - номер 12. Это объективно, разница в уровне, классе и мастерстве есть, и она очевидна. Но играли интересно, напряженно, в одном ключе и стиле. В обмене ударами более стабильно и надежно играл Синнер. Нашему теннисисту приходилось действовать максимально остро и рискованно, но это приводило к большему количеству ошибок, в конце концов это и сказалось. Закономерный счет", - сказал Янчук.
"Синнер и Алькарас трудные соперники для Андрея, все-таки они лидеры. С остальными он может играть на равных, а там как повезет", - добавил он.
