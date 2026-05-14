Матч теннисного турнира в Риме прервали из-за фанатов "Интера"

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Встреча четвертьфинала теннисного турнира в Риме между Рафаэлем Ходаром и Лучано Дардери была временно прервана.
- Причина прерывания — задымление, вызванное пиротехникой после финала Кубка Италии по футболу.
- Встреча была продолжена примерно через 30 минут.
МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Встреча четвертьфинала теннисного турнира в Риме между испанцем Рафаэлем Ходаром и итальянцем Лучано Дардери была временно прервана из-за задымления, вызванного пиротехникой после финала Кубка Италии по футболу, сообщает журналист Бастьен Фачан в соцсети Х.
Встреча турнира серии "Мастерс" была прервана в первом сете при счете 6:5 в пользу испанского теннисиста. В среду миланский "Интер" на выезде обыграл на столичном стадионе "Олимпико" римский "Лацио" в финале Кубка Италии по футболу и стал десятикратным обладателем трофея.
"В Риме временно приостановлены игры, потому что финал Кубка Италии по футболу проходил в 500 метрах отсюда, и после финального свистка болельщики начали запускать фейерверки, из-за которых стало так много дыма, что Ходар и Дардери теперь не могут играть. Боже, я люблю Италию", - написал Фачан, прикрепив видео с задымленного корта.
Встреча была продолжена приблизительно через 30 минут.