Рейтинг@Mail.ru
Матч теннисного турнира в Риме прервали из-за фанатов "Интера" - РИА Новости Спорт, 14.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Обложка для супертега - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
Теннис
 
01:39 14.05.2026
Матч теннисного турнира в Риме прервали из-за фанатов "Интера"

Матч теннисного турнира в Риме прервали из-за дыма пиротехники фанатов "Интера"

© РИА Новости / Алексей Филиппов | Перейти в медиабанкТеннисный мяч
Теннисный мяч - РИА Новости, 1920, 14.05.2026
© РИА Новости / Алексей Филиппов
Перейти в медиабанк
Теннисный мяч. Архивное фото
Читать в
МАКСДзен
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Встреча четвертьфинала теннисного турнира в Риме между Рафаэлем Ходаром и Лучано Дардери была временно прервана.
  • Причина прерывания — задымление, вызванное пиротехникой после финала Кубка Италии по футболу.
  • Встреча была продолжена примерно через 30 минут.
МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Встреча четвертьфинала теннисного турнира в Риме между испанцем Рафаэлем Ходаром и итальянцем Лучано Дардери была временно прервана из-за задымления, вызванного пиротехникой после финала Кубка Италии по футболу, сообщает журналист Бастьен Фачан в соцсети Х.
Встреча турнира серии "Мастерс" была прервана в первом сете при счете 6:5 в пользу испанского теннисиста. В среду миланский "Интер" на выезде обыграл на столичном стадионе "Олимпико" римский "Лацио" в финале Кубка Италии по футболу и стал десятикратным обладателем трофея.
Футбол - РИА Новости, 1920, 09.05.2026
Решающий матч сезона во французской Лиге 2 прервали из-за беспорядков
9 мая, 23:46
Риме временно приостановлены игры, потому что финал Кубка Италии по футболу проходил в 500 метрах отсюда, и после финального свистка болельщики начали запускать фейерверки, из-за которых стало так много дыма, что Ходар и Дардери теперь не могут играть. Боже, я люблю Италию", - написал Фачан, прикрепив видео с задымленного корта.
Встреча была продолжена приблизительно через 30 минут.
Теннисные мячи - РИА Новости, 1920, 14.05.2026
Два матча турнира в Риме прервали из-за отключения света на кортах
8 мая, 22:44
 
ТеннисСпортРимИнтерКубок ИталииЛацио
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Теннис
    Завершен
    Я. Синнер
    А. Рублев
    66
    24
  • Баскетбол
    Завершен
    ЦСКА
    Локомотив-Кубань
    84
    71
  • Футбол
    Завершен
    Валенсия
    Райо Вальекано
    1
    1
  • Футбол
    Завершен
    Жирона
    Реал Сосьедад
    1
    1
  • Футбол
    Завершен
    Реал Мадрид
    Реал Овьедо
    2
    0
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала