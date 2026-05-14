Путин: Россия будет расширять альянсы в технологиях с другими странами

МОСКВА, 14 мая — РИА Новости. Россия будет расширять взаимовыгодные альянсы в технологиях с другими странами, сообщил президент России Владимир Путин.
«
"Укрепляя наш технологический суверенитет, мы не собираемся замыкаться в себе, напротив, намерены создавать и расширять взаимовыгодные альянсы с другими государствами, поддерживать инициативы иностранных партнеров, в которых используются российские машины, оборудование, технологические платформы", — отметил Путин на съезде Союза машиностроителей России.
Юбилейный X съезд Союза машиностроителей России проходит в Национальном центре "Россия". В работе съезда принимают участие руководители корпораций, федеральных и региональных органов власти, ведущих вузов и научных организаций, представители деловых и профессиональных кругов.