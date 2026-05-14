Путин: Россия будет расширять альянсы в технологиях с другими странами - РИА Новости, 14.05.2026
14:57 14.05.2026 (обновлено: 21:55 14.05.2026)
Путин: Россия будет расширять альянсы в технологиях с другими странами

© РИА Новости / Максим Блинов | Владимир Путин выступает на X съезде Союза машиностроителей России в Национальном центре "Россия"
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Владимир Путин заявил, что Россия будет расширять взаимовыгодные альянсы в технологиях с другими странами.
  • Он отметил, что, укрепляя технологический суверенитет, Россия не собирается замыкаться в себе.
МОСКВА, 14 мая — РИА Новости. Россия будет расширять взаимовыгодные альянсы в технологиях с другими странами, сообщил президент России Владимир Путин.
"Укрепляя наш технологический суверенитет, мы не собираемся замыкаться в себе, напротив, намерены создавать и расширять взаимовыгодные альянсы с другими государствами, поддерживать инициативы иностранных партнеров, в которых используются российские машины, оборудование, технологические платформы", — отметил Путин на съезде Союза машиностроителей России.

Юбилейный X съезд Союза машиностроителей России проходит в Национальном центре "Россия". В работе съезда принимают участие руководители корпораций, федеральных и региональных органов власти, ведущих вузов и научных организаций, представители деловых и профессиональных кругов.
 
