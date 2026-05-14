ВСУ за сутки потеряли более 350 боевиков в зоне действий "Востока"

МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Подразделения группировки войск "Восток" продолжили продвижение вглубь обороны противника, нанесли поражение ВСУ в Днепропетровской и Запорожской областях, что привело к потере более 350 военных, сообщило Минобороны РФ.
"Подразделения группировки войск "Восток" продолжили продвижение в глубину обороны противника. Нанесли поражение живой силе и технике механизированной, десантно-штурмовой, штурмовой бригад и двух штурмовых полков ВСУ", - говорится в сводке российского ведомства.
Отмечается, что поражение было нанесено в районах населенных пунктов Отришки, Александровка, Добропасово, Коломийцы Днепропетровской области, Любицкое, Лесное, Зарница, Воздвижевка, Чаривное и Верхняя Терса Запорожской области.
"Противник потерял свыше 350 военнослужащих, две боевые бронированные машины, девять автомобилей и орудие полевой артиллерии", - добавили в Минобороны РФ.