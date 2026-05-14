На Западе сообщили о панике Зеленского из-за произошедшего в зоне СВО
Специальная военная операция на Украине
03:05 14.05.2026
На Западе сообщили о панике Зеленского из-за произошедшего в зоне СВО

Меркурис: Зеленский в панике из-за последствий продвижения РФ на Донбассе

Владимир Зеленский и главком ВСУ Александр Сырский. Архивное фото
Владимир Зеленский и главком ВСУ Александр Сырский. Архивное фото
  • Британский военный аналитик Александр Меркурис заявил, что Владимир Зеленский рассматривает вероятность потери Киева из-за наступления России в зоне спецоперации.
  • По его словам, опасения главы киевского режима имеют под собой весьма реальные основания из-за географических особенностей территорий.
МОСКВА, 14 мая — РИА Новости. Владимир Зеленский рассматривает вероятность того, что ВСУ потеряют Киев из-за развивающегося наступления России в зоне спецоперации, заявил британский военный аналитик Александр Меркурис в эфире YouTube-канала.
"Одна из причин, по которой Зеленский так настаивает на обороне каждого миллиметра Донбасса, заключается в том, что он осознает, что, если линия укрепленных городов на Донбассе падет, русские получат маневренное пространство к западу от Донбасса, смогут продвинуться к Днепру, через центральную и северную Украину, и приблизятся к захвату самого Киева", — отмечает эксперт.
По его словам, опасения главы киевского режима имеют под собой весьма реальные основания.
"Россияне продолжают наступление. <…> И если посмотреть на карты, то можно увидеть, что география не представляет особой сложности для продвижения от Донбасса до самого Киева, и, безусловно, нет больших или очевидных препятствий, которые могли бы помешать продвижению к Днепру в случае падения Донбасса", — признал Меркурис.
По сообщениям Минобороны, только за апрель российским Вооруженным силам удалось освободить 18 населенных пунктов в зоне проведения специальной военной операции: по шесть в Донецкой Народной Республике и Харьковской области, пять в Сумской и одно в Запорожской.
Представитель Кремля Дмитрий Песков пояснял, что киевский режим должен принять решение и начать договариваться. Он предупреждал, что пространство для свободы принятия решений у Украины сокращается по мере наступательных действий армии России, а продолжение конфликта стало для Киева бессмысленным и опасным.
Специальная военная операция на УкраинеВ миреДонбассРоссияКиевАлександр МеркурисВладимир ЗеленскийВооруженные силы УкраиныДмитрий Песков
 
 
