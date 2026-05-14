15:37 14.05.2026
В армии США заявили, что постоянно корректируют свои силы в Европе

Американские военные с флагом США. Архивное фото
  • Армия США заявила, что постоянно корректирует свои силы в Европе.
  • Издание Defense News со ссылкой на неназванного чиновника армии США сообщило, что отменены планы по развертыванию в Польше более четырех тысяч военных.
НЬЮ-ЙОРК, 14 мая – РИА Новости. США постоянно пересматривают и корректируют расстановку своих сил в Европе, заявили РИА Новости в американской армии на вопрос об отмене планов развернуть дополнительных военных в Польше.
Издание Defense News со ссылкой на неназванного чиновника армии США ранее сообщило, что армия США отменила планы по развертыванию в Польше более четырех тысяч военных. В польском МО заверили, что такое решение не затронет американский контингент в стране.
"США постоянно пересматривают и корректируют расстановку своих сил на европейском театре по мере развития ситуации, задействуя имеющиеся силы, чтобы предоставить командующему варианты действий", – сказали РИА Новости в американской армии.
