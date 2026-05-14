В армии США заявили, что постоянно корректируют свои силы в Европе

НЬЮ-ЙОРК, 14 мая – РИА Новости. США постоянно пересматривают и корректируют расстановку своих сил в Европе, заявили РИА Новости в американской армии на вопрос об отмене планов развернуть дополнительных военных в Польше.
"США постоянно пересматривают и корректируют расстановку своих сил на европейском театре по мере развития ситуации, задействуя имеющиеся силы, чтобы предоставить командующему варианты действий", – сказали РИА Новости в американской армии.