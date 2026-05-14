США и Китай создадут совет для обсуждения торговли, заявил Бессент

ВАШИНГТОН, 14 мая - РИА Новости. Соединенные Штаты и Китай планируют создать торговый совет для обсуждения торговли в сферах, которые не являются "критическими" для Вашингтона, заявил министр финансов США Скотт Бессент.
"Мы собираемся создать совет по торговле. Он будет касаться некритических, нестратегических областей, вещей, которые США не хотят производить сами и производство которых мы не собираемся возвращать в США. Так что что-то вроде фейерверков или очень дешевых потребительских товаров будут продолжать поступать из Китая", - сказал он в интервью телеканалу CNBC.