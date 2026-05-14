США и Китай создадут совет для обсуждения торговли, заявил Бессент
13:35 14.05.2026 (обновлено: 13:36 14.05.2026)
США и Китай создадут совет для обсуждения торговли, заявил Бессент

Бессент: США и КНР создадут совет по торговле для "некритичных" областей

Флаги США и КНР
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • США и Китай планируют создать торговый совет, заявил министр финансов США Скотт Бессент.
  • Он будет касаться некритических и нестратегических областей, например, фейерверков или очень дешевых потребительских товаров.
ВАШИНГТОН, 14 мая - РИА Новости. Соединенные Штаты и Китай планируют создать торговый совет для обсуждения торговли в сферах, которые не являются "критическими" для Вашингтона, заявил министр финансов США Скотт Бессент.
"Мы собираемся создать совет по торговле. Он будет касаться некритических, нестратегических областей, вещей, которые США не хотят производить сами и производство которых мы не собираемся возвращать в США. Так что что-то вроде фейерверков или очень дешевых потребительских товаров будут продолжать поступать из Китая", - сказал он в интервью телеканалу CNBC.
