Китай выразил заинтересованность в американской нефти, утверждает Белый дом

ВАШИНГТОН, 14 мая — РИА Новости. Председатель КНР Си Цзиньпин на встрече с главой Белого дома Дональдом Трампом заявил об интересе к нефти из США, утверждает Белый дом.

Трамп же заявил, что США хотят вести бизнес с КНР на взаимной основе. Для обсуждения перспектив он взял с собой крупнейших американских предпринимателей . Си пояснил, что компании из Штатов получат больше возможностей для работы в Китае.