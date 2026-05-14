Китай выразил заинтересованность в американской нефти, утверждает Белый дом - РИА Новости, 14.05.2026
12:39 14.05.2026 (обновлено: 14:03 14.05.2026)
© Фото : XinhuaСи Цзиньпин и Дональд Трамп в Большом зале народных собраний в Пекине
Си Цзиньпин и Дональд Трамп в Большом зале народных собраний в Пекине
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Си Цзиньпин на встрече с Трампом заявил об интересе к американской нефти, утверждает Белый дом.
  • Китайский лидер выступил против милитаризации Ормузского пролива и любых попыток взимать плату за его использование.
  • Си также якобы согласился, что Иран не должен получить ядерное оружие.
ВАШИНГТОН, 14 мая — РИА Новости. Председатель КНР Си Цзиньпин на встрече с главой Белого дома Дональдом Трампом заявил об интересе к нефти из США, утверждает Белый дом.
"(Си Цзиньпин. — Прим. ред.) выразил заинтересованность в закупке большего количества американской нефти, чтобы уменьшить зависимость Китая от (Ормузского. — Прим. ред.) пролива в будущем", — говорится в сообщении.
Согласно заявлению Белого дома, китайский лидер выступил против милитаризации этого маршрута и любых попыток взимать плату за его использование. Си также якобы согласился с Трампом, что Иран не должен получить ядерное оружие.
Кроме того, они обсудили расширение доступа бизнеса, связанного с США, на китайский рынок и наращивание инвестиций из КНР в американскую промышленность.
В четверг в Пекине прошли переговоры Си Цзиньпина и Трампа, они длились более двух часов. Китайский лидер подчеркнул, что независимость Тайваня и мир в регионе несовместимы. Также он предупредил, что в торговых войнах не бывает победителей, и призвал избежать "ловушки Фукидида".
Трамп же заявил, что США хотят вести бизнес с КНР на взаимной основе. Для обсуждения перспектив он взял с собой крупнейших американских предпринимателей. Си пояснил, что компании из Штатов получат больше возможностей для работы в Китае.
Глава Белого дома 13-15 мая находится с первым за девять лет визитом в Пекин.
