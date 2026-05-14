США не стремятся сдерживать развитие Китая, заявил Рубио

ВАШИНГТОН, 14 мая - РИА Новости. Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что Вашингтон не пытается сдерживать развитие Китая, но против того, чтобы рост КНР происходил за счет США.
Трамп в среду около 19.50 по местному времени (14.50 мск) прилетел в международный аэропорт "Шоуду", начав трехдневный государственный визит в Китай.
Это первый за девять лет визит американского лидера в КНР. Предыдущий визит Трампа в Китай состоялся 8-11 ноября 2017 года во время его первого президентского срока. Джо Байден в период нахождения на посту президента США КНР не посещал.