США не могут позволить себе зависеть от Китая, считает Рубио - РИА Новости, 14.05.2026
05:14 14.05.2026
США не могут позволить себе зависеть от Китая, считает Рубио

© AP Photo / Mark Schiefelbein
Госсекретарь США Марко Рубио. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что Соединенные Штаты не могут позволить себе быть на 100% зависимыми от Китая.
  • Марко Рубио признал, что каждая страна должна делать то, что отвечает ее национальным интересам.
ВАШИНГТОН, 14 мая - РИА Новости. Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что Соединенные Штаты не могут позволить себе быть на 100% зависимы от Китая, так как в таком случае они будут очень уязвимы.
"Мы не можем на 100% зависеть от Китая или, если уж на то пошло, от любой другой страны в том, что нам необходимо. Когда вы полностью зависите от другой страны в том, что вам нужно, вы становитесь очень уязвимыми", - сказал Рубио каналу Fox News.
Рубио также признал, что каждая страна должна делать то, что отвечает ее национальным интересам.
"И там, где наши интересы совпадают с интересами других стран, возникает сотрудничество, создаются союзы и формируются прочные дружеские связи", - сказал Рубио.
Президент США Дональд Трамп в среду около 19.50 по местному времени (14.50 мск) прилетел в международный аэропорт "Шоуду", начав трехдневный государственный визит в Китай.
Это первый за девять лет визит американского лидера в КНР. Предыдущий визит Трампа в Китай состоялся 8-11 ноября 2017 года во время его первого срока, Джо Байден в период нахождения на посту президента США КНР не посещал.
