США не могут позволить себе зависеть от Китая, считает Рубио

ВАШИНГТОН, 14 мая - РИА Новости. Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что Соединенные Штаты не могут позволить себе быть на 100% зависимы от Китая, так как в таком случае они будут очень уязвимы.

"Мы не можем на 100% зависеть от Китая или, если уж на то пошло, от любой другой страны в том, что нам необходимо. Когда вы полностью зависите от другой страны в том, что вам нужно, вы становитесь очень уязвимыми", - сказал Рубио каналу Fox News

Рубио также признал, что каждая страна должна делать то, что отвечает ее национальным интересам.

"И там, где наши интересы совпадают с интересами других стран, возникает сотрудничество, создаются союзы и формируются прочные дружеские связи", - сказал Рубио.

Президент США Дональд Трамп в среду около 19.50 по местному времени (14.50 мск) прилетел в международный аэропорт "Шоуду", начав трехдневный государственный визит в Китай.