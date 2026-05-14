США не могут позволить себе зависеть от Китая, считает Рубио

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что Соединенные Штаты не могут позволить себе быть на 100% зависимыми от Китая.
- Марко Рубио признал, что каждая страна должна делать то, что отвечает ее национальным интересам.
ВАШИНГТОН, 14 мая - РИА Новости. Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что Соединенные Штаты не могут позволить себе быть на 100% зависимы от Китая, так как в таком случае они будут очень уязвимы.
Рубио также признал, что каждая страна должна делать то, что отвечает ее национальным интересам.
"И там, где наши интересы совпадают с интересами других стран, возникает сотрудничество, создаются союзы и формируются прочные дружеские связи", - сказал Рубио.
Президент США Дональд Трамп в среду около 19.50 по местному времени (14.50 мск) прилетел в международный аэропорт "Шоуду", начав трехдневный государственный визит в Китай.
Это первый за девять лет визит американского лидера в КНР. Предыдущий визит Трампа в Китай состоялся 8-11 ноября 2017 года во время его первого срока, Джо Байден в период нахождения на посту президента США КНР не посещал.