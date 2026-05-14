США не изменят курс Кубы при нынешних властях острова, заявил Рубио

ВАШИНГТОН, 14 мая – РИА Новости. США не смогут изменить курс Кубы при нынешних властях острова, заявил госсекретарь Марко Рубио.
Президент США Дональд Трамп ранее заявлял, что Штаты "займутся" Кубой, не уточнив при этом подробности своих планов. При этом позднее телеканал CNN сообщал, что американские военные с февраля значительно увеличили число разведывательных полетов у побережья острова.
