США не изменят курс Кубы при нынешних властях острова, заявил Рубио - РИА Новости, 14.05.2026
04:57 14.05.2026
США не изменят курс Кубы при нынешних властях острова, заявил Рубио

Рубио: США не смогут изменить курс Кубы при нынешних властях острова

© AP Photo / Ramon Espinosa
Гавана во время энергетической блокады
© AP Photo / Ramon Espinosa
Гавана во время энергетической блокады. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Госсекретарь Марко Рубио заявил, что США не смогут изменить курс Кубы при нынешних властях острова.
  • Президент США Дональд Трамп ранее заявлял, что Штаты «займутся» Кубой.
ВАШИНГТОН, 14 мая – РИА Новости. США не смогут изменить курс Кубы при нынешних властях острова, заявил госсекретарь Марко Рубио.
"Я не думаю, что мы сможем изменить траекторию Кубы, пока эти люди находятся у власти", – сказал он в интервью Fox News.
Президент США Дональд Трамп ранее заявлял, что Штаты "займутся" Кубой, не уточнив при этом подробности своих планов. При этом позднее телеканал CNN сообщал, что американские военные с февраля значительно увеличили число разведывательных полетов у побережья острова.
