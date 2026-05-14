Специальная военная операция на Украине
 
04:07 14.05.2026
"Довольно пугающе": в США сделали неожиданное признание о войне с Россией

Миршаймер: Россия оказалась в пугающе сильной позиции из-за разлада США с ЕС

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Профессор Чикагского университета Джон Миршаймер заявил, что неверное восприятие Западом красных линий России стало стратегической ошибкой.
  • Миршаймер подчеркнул, что у России настолько сильные позиции в текущей ситуации, что даже вызывает опасения.
МОСКВА, 14 мая — РИА Новости. Неверное восприятие странами Запада красных линий России стало стратегической ошибкой и привело к тому, что Москва оказалась в пугающе сильной позиции, заявил профессор Чикагского университета Джон Миршаймер в интервью Дэниелу Дэвису, размещенному на его YouTube-канале.
"Меня, честно говоря, очень удивляет, насколько западная элита не понимает, в какую опасную игру она играет по отношению к русским. Они считают, что российские красные линии ничего не значат!" — подчеркнул ученый.
По его словам, подобные подходы западных элит в отношении Москвы в условиях разобщения интересов США и ЕС обернулись против них самих.
"Следует помнить, что американцы стремятся максимально дистанцироваться от Европы. Поэтому они не захотят ввязываться в ядерную войну с Россией или даже в обычную войну с ней на Украине. Так что у русских, знаете ли, здесь довольно сильные позиции, что, кстати, довольно пугающе в этой ситуации", — подытожил Миршаймер.
В апреле глава российского МИД Сергей Лавров заявил, что даже хорошо, что никто на Западе не понимает, где проходят красные линии. По словам министра, это связано с тем, что терпение Москвы может лопнуть в самый неподходящий для ее недоброжелателей момент.
Ранее президент России Владимир Путин обозначил, что страны, заявляющие об отсутствии красных линий, должны понять, что тогда и у Москвы не будет таких линий в их отношении.
Специальная военная операция на УкраинеВ миреМоскваРоссияСШАДжон МиршаймерДэниел ДэвисСергей ЛавровЕвросоюзЧикагский университет
 
 
