"Довольно пугающе": в США сделали неожиданное признание о войне с Россией

МОСКВА, 14 мая — РИА Новости. Неверное восприятие странами Запада красных линий России стало стратегической ошибкой и привело к тому, что Москва оказалась в пугающе сильной позиции, заявил профессор Чикагского университета Джон Миршаймер в интервью Дэниелу Дэвису, размещенному на его YouTube-канале.
"Меня, честно говоря, очень удивляет, насколько западная элита не понимает, в какую опасную игру она играет по отношению к русским. Они считают, что российские красные линии ничего не значат!" — подчеркнул ученый.
"Следует помнить, что американцы стремятся максимально дистанцироваться от Европы. Поэтому они не захотят ввязываться в ядерную войну с Россией или даже в обычную войну с ней на Украине. Так что у русских, знаете ли, здесь довольно сильные позиции, что, кстати, довольно пугающе в этой ситуации", — подытожил Миршаймер.
В апреле глава российского МИД Сергей Лавров заявил, что даже хорошо, что никто на Западе не понимает, где проходят красные линии. По словам министра, это связано с тем, что терпение Москвы может лопнуть в самый неподходящий для ее недоброжелателей момент.
Ранее президент России Владимир Путин обозначил, что страны, заявляющие об отсутствии красных линий, должны понять, что тогда и у Москвы не будет таких линий в их отношении.