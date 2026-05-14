Военные США нашли тело пропавшей на учениях в Марокко военнослужащей

Краткий пересказ от РИА ИИ
ВАШИНГТОН, 14 мая – РИА Новости. Африканское командование Вооруженных сил США сообщило об обнаружении тела военнослужащей, пропавшей во время учений в Марокко.
"Африканское командование США подтверждает, что тело нашей второй военнослужащей, специалиста Марии Коллингтон, найдено", – говорится в заявлении представителей командования, опубликованном в соцсети Facebook*.
Тело первого из двух пропавших американских военнослужащих было найдено 11 мая. Им оказался 27-летний старший лейтенант Кендрик Ламонт Ки-младший. Его тело было обнаружено в водах Атлантического океана.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
