Военные США нашли тело пропавшей на учениях в Марокко военнослужащей - РИА Новости, 14.05.2026
03:55 14.05.2026
Военные США нашли тело пропавшей на учениях в Марокко военнослужащей

© Фото : U.S. Army / Sgt. 1st Class Claudio Tejada
Американские военнослужащие во время учений. Архивное фото
  • Военные США обнаружили тело пропавшей на учениях в Марокко военнослужащей Марии Коллингтон.
  • Ранее было найдено тело первого из двух пропавших американских военнослужащих — 27-летнего старшего лейтенанта Кендрика Ламонта Ки-младшего.
  • Двое военных США, мужчина и женщина, пропали в начале мая во время учений «Африканский лев 2026» на южном побережье Марокко, инцидент, вероятно, был несчастным случаем.
ВАШИНГТОН, 14 мая – РИА Новости. Африканское командование Вооруженных сил США сообщило об обнаружении тела военнослужащей, пропавшей во время учений в Марокко.
Двое военных США, мужчина и женщина, пропали в начале мая во время учений "Африканский лев 2026" на южном побережье Марокко. Американский военный чиновник сообщал РИА Новости, что инцидент не связан с терроризмом, по его словам, вероятно, это был несчастный случай.
"Африканское командование США подтверждает, что тело нашей второй военнослужащей, специалиста Марии Коллингтон, найдено", – говорится в заявлении представителей командования, опубликованном в соцсети Facebook*.
Тело первого из двух пропавших американских военнослужащих было найдено 11 мая. Им оказался 27-летний старший лейтенант Кендрик Ламонт Ки-младший. Его тело было обнаружено в водах Атлантического океана.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
