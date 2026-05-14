Рубио заявил, что США хотят от Китая более активной роли по Ирану

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что американская делегация надеется убедить руководство Китая играть более значительную роль в контексте планов Ирана в Персидском заливе.
- Президент США Дональд Трамп находится в Китае, где проведет встречи с лидером КНР Си Цзиньпином.
ВАШИНГТОН, 14 мая - РИА Новости. Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что в ходе визита президента Штатов Дональда Трампа в Пекин американская делегация надеется убедить руководство Китая играть более значительную роль в контексте планов Ирана в Персидском заливе.
Трамп находится в Китае, где в четверг и пятницу проведет встречи с лидером КНР Си Цзиньпином.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, жертвами агрессии стали более 3 тысяч человек. Вашингтон и Тегеран 8 апреля объявили о прекращении огня. Прошедшие после этого в Исламабаде переговоры окончились безрезультатно, при этом о возобновлении боевых действий не сообщалось, но Соединенные Штаты начали блокаду иранских портов.