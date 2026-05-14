Рейтинг@Mail.ru
"Это опасно": на Западе забили тревогу из-за фатальной ошибки Зеленского - РИА Новости, 14.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
06:20 14.05.2026
"Это опасно": на Западе забили тревогу из-за фатальной ошибки Зеленского

Spiegel: молчание Зеленского из-за коррупционного скандала очень опасно

© AP Photo / Geert Vanden WijngaertВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 14.05.2026
© AP Photo / Geert Vanden Wijngaert
Владимир Зеленский. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Немецкая газета Spiegel отмечает, что молчание Владимира Зеленского после нанесенного удара по его репутации из-за антикоррупционного скандала — очень опасный знак.
  • В публикации отмечается, что данное разбирательство может обернуться настоящей катастрофой для главы киевского режима.
МОСКВА, 14 мая — РИА Новости. Молчание Владимира Зеленского после нанесенного удара по его репутации из-за антикоррупционного скандала — очень опасный знак, который может обернуться для него катастрофой, пишет немецкая газета Spiegel.
«
"Удар по репутации Зеленского пришелся на вечер вторника. Андрею Ермаку вручили официальное обвинение по уголовному делу. <…> А поскольку Ермак был так тесно и долго связан с Зеленским, вся эта история грозит обернуться катастрофой для президента", — указывается в материале.
Владимир Зеленский и главком ВСУ Александр Сырский - РИА Новости, 1920, 14.05.2026
На Западе сообщили о панике Зеленского из-за произошедшего в зоне СВО
03:05
Однако выбранная главой киевского режима стратегия отмолчаться, по словам автора публикации, не решает проблемы обилия возникшего общественного негодования.
«
"Владимир Зеленский хранит молчание по этому поводу, и это опасно. <…> Его офис отмахивается от запросов прессы бессмысленными банальностями. Но возмущение не исчезает просто от молчания", — отмечает он.
На этой неделе НАБУ и САП предъявили бывшему главе офиса Зеленского Андрею Ермаку обвинения в легализации более 460 миллионов гривен при строительстве элитного жилья в Киевской области. Суд арестовал недвижимость по этому делу.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 14.05.2026
"Уже не выдерживает": в США выступили с громким заявлением о Зеленском
02:03
Следом ведомства сообщили, что фигурантами стали еще шесть человек. Имена не называются, но, по данным издания "Страна.ua", речь идет в том числе о бывшем вице-премьере Алексее Чернышове, который проходит обвиняемым по другому делу о коррупции. Также среди фигурантов есть некий бизнесмен, причастный к Миндичгейту. Отмечается, что это сам Тимур Миндич — друг и соратник Владимира Зеленского.
Позднее глава САП Александр Якименко заявил, что ведомство ходатайствует об аресте Ермака, предлагается назначить залог в размере 180 миллионов гривен.
Экс-главу офиса Зеленского уволили в ноябре на фоне коррупционного скандала в украинской энергетике.
Бывший президент Украины Петр Порошенко* - РИА Новости, 1920, 13.05.2026
Порошенко* сделал внезапное заявление после случившегося с Зеленским
Вчера, 09:12
 
В миреКиевская областьАндрей ЕрмакВладимир ЗеленскийТимур МиндичНациональное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ)Страна.ua
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала